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В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ
В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ
Варшава намерена создать на польской территории еще один учебный центр для украинских военных. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:20+0300
2024-07-03T13:20+0300
польша
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ВАРШАВА, 3 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена создать на польской территории еще один учебный центр для украинских военных. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне будет проходит саммит НАТО. Как заявлял глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава в рамках встречи объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще. Глава МИД Польши заявил на радиостанции, что страна буде выступать за создание второго центра. "Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев", - сказал он.Сикорский добавил, что Варшава планирует добиваться укрепления восточного фланга альянса.
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польша, нато, всу
ПОЛЬША, НАТО, ВСУ
13:20 03.07.2024
 
В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ

Сикорский: Польша хочет создать у себя второй учебный центр НАТО для украинских военных

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВисла
Висла - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 3 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена создать на польской территории еще один учебный центр для украинских военных. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне будет проходит саммит НАТО. Как заявлял глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава в рамках встречи объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще.
Глава МИД Польши заявил на радиостанции, что страна буде выступать за создание второго центра.
"Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев", - сказал он.
Сикорский добавил, что Варшава планирует добиваться укрепления восточного фланга альянса.
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