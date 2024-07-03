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В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ
В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ
Варшава намерена создать на польской территории еще один учебный центр для украинских военных. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:20+0300
2024-07-03T13:20+0300
2024-07-03T13:20+0300
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ВАРШАВА, 3 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена создать на польской территории еще один учебный центр для украинских военных. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне будет проходит саммит НАТО. Как заявлял глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава в рамках встречи объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще. Глава МИД Польши заявил на радиостанции, что страна буде выступать за создание второго центра. "Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев", - сказал он.Сикорский добавил, что Варшава планирует добиваться укрепления восточного фланга альянса.
https://1prime.ru/20240702/nato-849675156.html
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польша, нато, всу
В Польше заявили о планах создать у себя второй учебный центр для ВСУ
Сикорский: Польша хочет создать у себя второй учебный центр НАТО для украинских военных
ВАРШАВА, 3 июл - ПРАЙМ. Варшава намерена создать на польской территории еще один учебный центр для украинских военных. Об этом заявил в эфире радиостанции RMF FM министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
С девятого по одиннадцатое июля в Вашингтоне будет проходит саммит НАТО. Как заявлял глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш, Варшава в рамках встречи объявит о готовности учебного центра НАТО-Украина в Быдгоще.
Глава МИД Польши заявил на радиостанции, что страна буде выступать за создание второго центра.
"Я и вся наша делегация НАТО будем просить о создании в Быдгоще второго института НАТО - так называемого Центра анализа войны в Украине и обучения украинцев", - сказал он.
Сикорский добавил, что Варшава планирует добиваться укрепления восточного фланга альянса.
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