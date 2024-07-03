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В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье

В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье - 03.07.2024, ПРАЙМ

В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье

Лесной пожар в районе населенных пунктов Новая Чара и Чара в Забайкальском крае уже охватил площадь 1,17 тысячи гектаров, сообщили агентству РИА Новости в... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:05+0300

2024-07-03T14:05+0300

2024-07-03T14:36+0300

происшествия

россия

лесные пожары

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар в районе населенных пунктов Новая Чара и Чара в Забайкальском крае уже охватил площадь 1,17 тысячи гектаров, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент огнем охвачено 1170 гектаров лесного массива. Осуществляется проливка кромки очага и его окарауливание", — отметили в ведомстве.Отмечается, что для ликвидации огня задействованы авиация, включая самолет-амфибию Бе-200Ч, два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и дополнительная группировка спасателей.Основная цель - защита населенных пунктов Чара и Новая Чара от возможного распространения пожара.Подразделения МЧС России активно ведут борьбу с огнем, чтобы минимизировать угрозу для людей и инфраструктуры, заключили в ведомстве.

https://1prime.ru/20240702/pozhar-849662257.html

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россия, лесные пожары