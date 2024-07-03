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В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье
В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье - 03.07.2024, ПРАЙМ
В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье
Лесной пожар в районе населенных пунктов Новая Чара и Чара в Забайкальском крае уже охватил площадь 1,17 тысячи гектаров, сообщили агентству РИА Новости в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:05+0300
2024-07-03T14:36+0300
происшествия
россия
лесные пожары
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар в районе населенных пунктов Новая Чара и Чара в Забайкальском крае уже охватил площадь 1,17 тысячи гектаров, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России."На данный момент огнем охвачено 1170 гектаров лесного массива. Осуществляется проливка кромки очага и его окарауливание", — отметили в ведомстве.Отмечается, что для ликвидации огня задействованы авиация, включая самолет-амфибию Бе-200Ч, два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и дополнительная группировка спасателей.Основная цель - защита населенных пунктов Чара и Новая Чара от возможного распространения пожара.Подразделения МЧС России активно ведут борьбу с огнем, чтобы минимизировать угрозу для людей и инфраструктуры, заключили в ведомстве.
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россия, лесные пожары
Происшествия, РОССИЯ, лесные пожары
14:05 03.07.2024 (обновлено: 14:36 03.07.2024)
 
В МЧС сообщили о распространении лесного пожара в Забайкалье

МЧС: лесной пожар рядом с двумя поселками в Забайкалье разросся до 1,17 тыс га

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанк% Техника МЧС РФ
% Техника МЧС РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Лесной пожар в районе населенных пунктов Новая Чара и Чара в Забайкальском крае уже охватил площадь 1,17 тысячи гектаров, сообщили агентству РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На данный момент огнем охвачено 1170 гектаров лесного массива. Осуществляется проливка кромки очага и его окарауливание", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что для ликвидации огня задействованы авиация, включая самолет-амфибию Бе-200Ч, два вертолета Ми-8 с водосливными устройствами и дополнительная группировка спасателей.
Основная цель - защита населенных пунктов Чара и Новая Чара от возможного распространения пожара.Подразделения МЧС России активно ведут борьбу с огнем, чтобы минимизировать угрозу для людей и инфраструктуры, заключили в ведомстве.
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