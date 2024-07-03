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Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области

Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области - 03.07.2024, ПРАЙМ

Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области

Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади две тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:47+0300

2024-07-03T15:47+0300

2024-07-03T15:48+0300

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади две тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сообщается, что пожар произошел в городе Березовский на улице Поселок Ленинский.По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.Ранее в Ярославской области произошел крупный пожар обувного склада на площади почти пяти тысяч квадратных метров.

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свердловская область

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