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Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области
Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области - 03.07.2024, ПРАЙМ
Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области
Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади две тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:47+0300
2024-07-03T15:48+0300
экономика
россия
пожар
свердловская область
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади две тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Сообщается, что пожар произошел в городе Березовский на улице Поселок Ленинский.По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.Ранее в Ярославской области произошел крупный пожар обувного склада на площади почти пяти тысяч квадратных метров.
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россия, пожар, свердловская область, мчс, мчс россии
Экономика, РОССИЯ, пожар, Свердловская область, МЧС, МЧС России
15:47 03.07.2024 (обновлено: 15:48 03.07.2024)
 
Склад ГСМ горит на двух тысячах "квадратах" в Свердловской области

МЧС: склад горюче-смазочных материалов горит на 2000 "квадратах" в Березовском

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкРабота службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово
Работа службы противопожарного и аварийно-спасательного обеспечения полетов аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Склад горюче-смазочных материалов загорелся на площади две тысячи квадратных метров в городе Березовский в Свердловской области, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщается, что пожар произошел в городе Березовский на улице Поселок Ленинский.
По предварительной информации, пострадавших нет. К ликвидации возгорания привлечены более 20 человек и восемь единиц техники.
Ранее в Ярославской области произошел крупный пожар обувного склада на площади почти пяти тысяч квадратных метров.
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