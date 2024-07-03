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Возрастной ценз. Отнимут ли у российских пенсионеров право на передвижение
Возрастной ценз. Отнимут ли у российских пенсионеров право на передвижение - 03.07.2024, ПРАЙМ
Возрастной ценз. Отнимут ли у российских пенсионеров право на передвижение
Движение "Ветераны России" просит установить верхний возрастной порог для водителей в 70 лет, поскольку у пожилых людей ухудшаются слух и зрение, замедляется... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T04:04+0300
2024-07-03T04:04+0300
2024-07-03T04:04+0300
вождение автомобиля
водительские права
пожилые россияне
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МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Движение "Ветераны России" просит установить верхний возрастной порог для водителей в 70 лет, поскольку у пожилых людей ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, а это грозит большими неприятностями для участников дорожного движения. Возможна ли возрастная дискриминация за рулем, агентству “Прайм” рассказали эксперты.Для получения права управления автомобилем нужны особые знания и условия. Одно из них - нормальное состояние здоровья. Поэтому перед получением водительского удостоверения россияне проходят медкомиссию.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-канале"С точки зрения общественной безопасности прохождение медкомиссии после 70 лет представляется верным решением. Другой вопрос - качество этих медкомиссий и применимость закона. Всё-таки кто-то в семьдесят бегает по утрам, а кто-то с трудом встает со стула”, - рассуждает юрист, управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.В свою очередь, врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская считает, что медицинская комиссия для возрастной группы водителей старше 70 лет должна проводиться не реже, чем один раз в пять лет, а старше 80 - каждые два года.На медкомиссии важно провести более подробное исследование слуха - аудиометрию и зрения - компьютерную периметрию зрения. "К сожалению, с возрастом часто происходит заметное снижение слуха и выпадение полей зрения, что может резко ухудшать безопасность управления транспортным средством”, - говорит врач.Также возрастным пациентам желательно проводить нейропсихологическое тестирование для определения скорости реакции на происходящие события. Так или иначе, право управления транспортным средством не относится к естественным и неотъемлемым правам человека, закрепленным в Конституции РФ. Поэтому вероятность того, что изменения могут быть внесены, есть, предполагает Базылев.
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вождение автомобиля, водительские права, пожилые россияне, эксклюзив
вождение автомобиля, водительские права, пожилые россияне, Эксклюзив
Возрастной ценз. Отнимут ли у российских пенсионеров право на передвижение
Врач Чудинская: медкомиссия для людей старше 70 должна проводиться раз в 5 лет
МОСКВА, 3 июн - ПРАЙМ. Движение "Ветераны России" просит установить верхний возрастной порог для водителей в 70 лет, поскольку у пожилых людей ухудшаются слух и зрение, замедляется реакция, а это грозит большими неприятностями для участников дорожного движения. Возможна ли возрастная дискриминация за рулем, агентству “Прайм” рассказали эксперты.
Для получения права управления автомобилем нужны особые знания и условия. Одно из них - нормальное состояние здоровья. Поэтому перед получением водительского удостоверения россияне проходят медкомиссию.
"С точки зрения общественной безопасности прохождение медкомиссии после 70 лет представляется верным решением. Другой вопрос - качество этих медкомиссий и применимость закона. Всё-таки кто-то в семьдесят бегает по утрам, а кто-то с трудом встает со стула”, - рассуждает юрист, управляющий партнер юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев.
В свою очередь, врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская считает, что медицинская комиссия для возрастной группы водителей старше 70 лет должна проводиться не реже, чем один раз в пять лет, а старше 80 - каждые два года.
На медкомиссии важно провести более подробное исследование слуха - аудиометрию и зрения - компьютерную периметрию зрения. "К сожалению, с возрастом часто происходит заметное снижение слуха и выпадение полей зрения, что может резко ухудшать безопасность управления транспортным средством”, - говорит врач.
Также возрастным пациентам желательно проводить нейропсихологическое тестирование для определения скорости реакции на происходящие события. Так или иначе, право управления транспортным средством не относится к естественным и неотъемлемым правам человека, закрепленным в Конституции РФ. Поэтому вероятность того, что изменения могут быть внесены, есть, предполагает Базылев.
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