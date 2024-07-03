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В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ
Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:54+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Риски, которые несут технологии искусственного интеллекта, обсуждались на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ. "Предложено также сократить объемы использования иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования, посредством которых реализуются возможности искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
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россия, ии, совет безопасности рф
РОССИЯ, ИИ, Совет безопасности РФ
13:54 03.07.2024
 
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ

Эксперты Совбеза РФ предложили сократить применение иностранных продуктов в ИИ

© Unsplash/Steve JohnsonИскусственный интеллект
Искусственный интеллект
© Unsplash/Steve Johnson
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Риски, которые несут технологии искусственного интеллекта, обсуждались на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ.
"Предложено также сократить объемы использования иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования, посредством которых реализуются возможности искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
 
РОССИЯИИСовет безопасности РФ
 
 
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