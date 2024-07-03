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В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ

В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ

Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:54+0300

2024-07-03T13:54+0300

2024-07-03T13:54+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Риски, которые несут технологии искусственного интеллекта, обсуждались на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ. "Предложено также сократить объемы использования иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования, посредством которых реализуются возможности искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.

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