https://1prime.ru/20240703/produkty-849698264.html
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ
Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:54+0300
2024-07-03T13:54+0300
2024-07-03T13:54+0300
россия
ии
совет безопасности рф
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_0:0:2400:1350_1920x0_80_0_0_23591f8f23bfa6fab05951ea8b4db878.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба аппарата СБ. Риски, которые несут технологии искусственного интеллекта, обсуждались на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ. "Предложено также сократить объемы использования иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования, посредством которых реализуются возможности искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84143/40/841434021_300:0:2100:1350_1920x0_80_0_0_df17503ff7bf3934a90357368e9d2b03.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ии, совет безопасности рф
РОССИЯ, ИИ, Совет безопасности РФ
В Совбезе предложили сократить применение иностранных продуктов в сфере ИИ
Эксперты Совбеза РФ предложили сократить применение иностранных продуктов в ИИ
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Эксперты Совета безопасности РФ предложили сократить объемы использования в России иностранных продуктов в области искусственного интеллекта, сообщила пресс-служба аппарата СБ.
Риски, которые несут технологии искусственного интеллекта, обсуждались на заседании секции по проблемам нейтрализации внутренних угроз национальной безопасности научного совета при СБ.
"Предложено также сократить объемы использования иностранных информационных технологий и телекоммуникационного оборудования, посредством которых реализуются возможности искусственного интеллекта", - говорится в сообщении.