https://1prime.ru/20240703/prognoz-849718702.html
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков - 03.07.2024, ПРАЙМ
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков
Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:31+0300
2024-07-03T17:31+0300
2024-07-03T17:31+0300
экономика
россия
герман греф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816423_0:0:2912:1639_1920x0_80_0_0_ec1fd9aae680b02e6732e0e9015624c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. "Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году. Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/04/848816423_108:0:2837:2047_1920x0_80_0_0_a49c4795a758be4a0ff584b6dde60563.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, герман греф
Экономика, РОССИЯ, Герман Греф
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков
Греф охарактеризовал прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году как оптимистичный
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата.
"Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году.
Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы.
Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.