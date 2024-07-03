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Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков - 03.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240703/prognoz-849718702.html
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков - 03.07.2024, ПРАЙМ
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков
Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:31+0300
2024-07-03T17:31+0300
экономика
россия
герман греф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата. "Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году. Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы. Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.
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россия, герман греф
Экономика, РОССИЯ, Герман Греф
17:31 03.07.2024
 
Греф назвал оптимистичным прогноз ЦБ по прибыли банков

Греф охарактеризовал прогноз ЦБ по прибыли банков в 2024 году как оптимистичный

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗавершается строительство станции "Кутузовская" МЦД-4
Завершается строительство станции Кутузовская МЦД-4 - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф охарактеризовал как оптимистичный прогноз ЦБ РФ по прибыли банковского сектора в 2024 году выше прошлогоднего результата.
"Я не готов делать предсказания ни по прибыли "Сбера", ни по прибыли банковской системы. Очень многие банки говорят о том, что у них в этом году прибыльность будет ниже, чем в прошлом году, поэтому я не такой большой оптимист в части превышения результатов прошлого года. Посмотрим", - сказал Греф журналистам в кулуарах Финансового конгресса, отвечая на вопрос о достижимости прогноза ЦБ по прибыли банковского сектора в РФ в 2024 году.
Регулятор в июне повысил прогноз чистой прибыли российского банковского сектора в 2024 году до 3,1-3,6 триллиона рублей c мартовской оценки в 2,3-2,8 триллиона рублей. Повышение прогноза, как пояснял тогда регулятор в материалах, было сделано с учетом роста бизнеса, незначительно снизившейся маржи и исторически низких отчислений в резервы.
Российские банки в 2023 году заработали рекордную чистую прибыль в 3,4 триллиона рублей.
 
ЭкономикаРОССИЯГерман Греф
 
 
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