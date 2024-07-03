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Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ
Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ - 03.07.2024, ПРАЙМ
Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ
Киев решил спровоцировать Белоруссию, поэтому Минск направил к границе белорусских военных, передает китайское издание Sohu. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:26+0300
2024-07-03T11:26+0300
2024-07-03T11:26+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Киев решил спровоцировать Белоруссию, поэтому Минск направил к границе белорусских военных, передает китайское издание Sohu."Ранее НАТО внимательно присматривалась к границам Белоруссии, что, разумеется, должно было расцениваться ей как угроза для национальной безопасности. Минск решил ответить и выдвинул войска непосредственно к границам Украины", — говорится в материале.Отмечается, что Украина постоянно проводит разведку с помощью беспилотников на белорусской границе. Минск в свою очередь реагирует на провокацию, усиливая патрулирование воздушного пространства. Командующий Генерального штаба белорусской армии заявил, что они ответят на любую провокацию и в случае угрозы нанесут удар по противнику.Географическое положение Беларуси между НАТО и Россией представляет помеху для Североатлантического альянса и Украины. Ракеты Беларуси могут прервать железнодорожное сообщение из Польши в Киев и отсечь Украину от воздушного пространства, а также контролируют ключевую артерию — Сувалкский коридор, черз который НАТО планирует переброску войск.Автор материала заключил, что армии России и Белоруссии могут действовать совместно на основе договора о создании Союзного государства.Ранее министр обороны Белоруссии заявил, что страна не стремится создавать напряженность в регионе и является мирным государством, которое не представляет угрозы и не ищет конфронтации с кем-либо.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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украина, белоруссия
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, БЕЛОРУССИЯ
Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ
Sohu: Белоруссия решительно ответила на провокации Украины на их общей границе
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Киев решил спровоцировать Белоруссию, поэтому Минск направил к границе белорусских военных, передает
китайское издание Sohu.
"Ранее НАТО внимательно присматривалась к границам Белоруссии, что, разумеется, должно было расцениваться ей как угроза для национальной безопасности. Минск решил ответить и выдвинул войска непосредственно к границам Украины", — говорится в материале.
Отмечается, что Украина постоянно проводит разведку с помощью беспилотников на белорусской границе. Минск в свою очередь реагирует на провокацию, усиливая патрулирование воздушного пространства. Командующий Генерального штаба белорусской армии заявил, что они ответят на любую провокацию и в случае угрозы нанесут удар по противнику.
Географическое положение Беларуси между НАТО и Россией представляет помеху для Североатлантического альянса и Украины. Ракеты Беларуси могут прервать железнодорожное сообщение из Польши в Киев и отсечь Украину от воздушного пространства, а также контролируют ключевую артерию — Сувалкский коридор, черз который НАТО планирует переброску войск.
Автор материала заключил, что армии России и Белоруссии могут действовать совместно на основе договора о создании Союзного государства.
Ранее министр обороны Белоруссии заявил, что страна не стремится создавать напряженность в регионе и является мирным государством, которое не представляет угрозы и не ищет конфронтации с кем-либо.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
На Украине подтвердили наращивание сил на границе с Белоруссией