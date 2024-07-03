https://1prime.ru/20240703/provokatsiya-849687032.html

Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ

Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ - 03.07.2024, ПРАЙМ

Украина решила спровоцировать Белоруссию. Минск дал жесткий ответ

Киев решил спровоцировать Белоруссию, поэтому Минск направил к границе белорусских военных, передает китайское издание Sohu. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:26+0300

2024-07-03T11:26+0300

2024-07-03T11:26+0300

спецоперация на украине

украина

белоруссия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0d/849132408_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1d65673ac2b9bae4dfb9a8553ee01abd.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Киев решил спровоцировать Белоруссию, поэтому Минск направил к границе белорусских военных, передает китайское издание Sohu."Ранее НАТО внимательно присматривалась к границам Белоруссии, что, разумеется, должно было расцениваться ей как угроза для национальной безопасности. Минск решил ответить и выдвинул войска непосредственно к границам Украины", — говорится в материале.Отмечается, что Украина постоянно проводит разведку с помощью беспилотников на белорусской границе. Минск в свою очередь реагирует на провокацию, усиливая патрулирование воздушного пространства. Командующий Генерального штаба белорусской армии заявил, что они ответят на любую провокацию и в случае угрозы нанесут удар по противнику.Географическое положение Беларуси между НАТО и Россией представляет помеху для Североатлантического альянса и Украины. Ракеты Беларуси могут прервать железнодорожное сообщение из Польши в Киев и отсечь Украину от воздушного пространства, а также контролируют ключевую артерию — Сувалкский коридор, черз который НАТО планирует переброску войск.Автор материала заключил, что армии России и Белоруссии могут действовать совместно на основе договора о создании Союзного государства.Ранее министр обороны Белоруссии заявил, что страна не стремится создавать напряженность в регионе и является мирным государством, которое не представляет угрозы и не ищет конфронтации с кем-либо.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240701/vsu-849635511.html

украина

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, белоруссия