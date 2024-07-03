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Путин отметил позитивное развитие сотрудничества России и Азербайджана

Путин отметил позитивное развитие сотрудничества России и Азербайджана - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин отметил позитивное развитие сотрудничества России и Азербайджана

Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в первом полугодии составил 13 процентов, торгово-экономическое сотрудничество развивается позитивно. Об этом... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:06+0300

2024-07-03T13:06+0300

2024-07-03T13:15+0300

экономика

владимир путин

россия

азербайджан

товарооборот

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Рост товарооборота между Россией и Азербайджаном в первом полугодии составил 13 процентов, торгово-экономическое сотрудничество развивается позитивно. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите глав государств и правительств стран ШОС. В рамках визита российский лидер пообщался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым."Обращаю внимание на то, что по ключевым вопросам, а именно по вопросам торгово-экономического взаимодействия наши отношения развиваются позитивно: четыре с лишним миллиарда оборот и 4,3-4,5 - это прямые российские инвестиции в экономику Азербайджана", - сказал Путин.Он добавил, что в первом полугодии 2024 года рост торговли между двумя странами составил 13 процентов. Все позитивно развивается, заключил президент.ШОС была основана в 2001 году подписанием Шанхайской декларации. Изначально в состав ШОС входили Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Киргизия, позднее присоединились Индия и Пакистан. На саммите в прошлом году в организацию вступил Иран, а Белоруссия подписала меморандум об обязательствах для получения статуса государства-члена организации.

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азербайджан

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владимир путин, россия, азербайджан, товарооборот