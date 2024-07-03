Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240703/putin-849713837.html
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем
Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:48+0300
2024-07-03T16:48+0300
экономика
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
товарооборот
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849699170_0:159:3075:1889_1920x0_80_0_0_ff86bcf2a948b991e5aca75943023fc4.jpg
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях ШОС он пообщался с рядом зарубежных лидеров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином."Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать", - сказал Путин.Он отметил, что за первое полугодие 2024 года Россия наблюдала позитивную динамику.
https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849699170_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c7ad7db128e0a8696b352f4131298ae8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, товарооборот
Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот
16:48 03.07.2024
 
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем

Путин: отмечаем положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие 2024 года

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях ШОС он пообщался с рядом зарубежных лидеров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать", - сказал Путин.
Он отметил, что за первое полугодие 2024 года Россия наблюдала позитивную динамику.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
15:26
 
ЭкономикаВладимир ПутинСи ЦзиньпинРОССИЯКИТАЙтоварооборот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала