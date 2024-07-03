https://1prime.ru/20240703/putin-849713837.html
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем
Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:48+0300
2024-07-03T16:48+0300
2024-07-03T16:48+0300
экономика
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си цзиньпин
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товарооборот
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях ШОС он пообщался с рядом зарубежных лидеров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином."Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать", - сказал Путин.Он отметил, что за первое полугодие 2024 года Россия наблюдала позитивную динамику.
https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html
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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, товарооборот
Экономика, Владимир Путин, Си Цзиньпин, РОССИЯ, КИТАЙ, товарооборот
Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем
Путин: отмечаем положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие 2024 года
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях ШОС он пообщался с рядом зарубежных лидеров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином.
"Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать", - сказал Путин.
Он отметил, что за первое полугодие 2024 года Россия наблюдала позитивную динамику.
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию