https://1prime.ru/20240703/putin-849713837.html

Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем

Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин отметил положительную динамику в торговле с Китаем

Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:48+0300

2024-07-03T16:48+0300

2024-07-03T16:48+0300

экономика

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

товарооборот

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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия видит положительную динамику в торговле с Китаем за первое полугодие, заявил президент России Владимир Путин.Глава государства прибыл в Астану для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. На полях ШОС он пообщался с рядом зарубежных лидеров, в том числе с председателем КНР Си Цзиньпином."Растет торговля. Мы отмечали это и в ходе моего визита в Китайскую Народную Республику, и сейчас можем еще раз это констатировать", - сказал Путин.Он отметил, что за первое полугодие 2024 года Россия наблюдала позитивную динамику.

https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html

китай

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, товарооборот