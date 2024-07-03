https://1prime.ru/20240703/putin-849714345.html
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин
Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:55+0300
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2024-07-03T16:55+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — отметил он в рамках переговоров с китайским коллегой.Российский лидер также подчеркнул, что Россия и Китай были у истоков создания организации в 2001 году. ШОС является одной из ключевых опор справедливого многополярного мироустройства.Путин также отметил расширение круга участников ШОС и добавил, что завтра Белоруссия станет еще одним полноправным членом организации.
https://1prime.ru/20240702/shos-849671425.html
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россия, китай, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ШОС
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин
Путин: Москва поддержит председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин.
"Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — отметил он в рамках переговоров с китайским коллегой.
Российский лидер также подчеркнул, что Россия и Китай были у истоков создания организации в 2001 году. ШОС является одной из ключевых опор справедливого многополярного мироустройства.
Путин также отметил расширение круга участников ШОС и добавил, что завтра Белоруссия станет еще одним полноправным членом организации.
Ушаков назвал ШОС одной из опор нового миропорядка