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Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин
Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:55+0300
2024-07-03T16:55+0300
политика
россия
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шос
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — отметил он в рамках переговоров с китайским коллегой.Российский лидер также подчеркнул, что Россия и Китай были у истоков создания организации в 2001 году. ШОС является одной из ключевых опор справедливого многополярного мироустройства.Путин также отметил расширение круга участников ШОС и добавил, что завтра Белоруссия станет еще одним полноправным членом организации.
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россия, китай, шос
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ШОС
16:55 03.07.2024
 
Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин

Путин: Москва поддержит председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на саммите ШОС
Президент РФ Владимир Путин на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин.
"Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — отметил он в рамках переговоров с китайским коллегой.
Российский лидер также подчеркнул, что Россия и Китай были у истоков создания организации в 2001 году. ШОС является одной из ключевых опор справедливого многополярного мироустройства.
Путин также отметил расширение круга участников ШОС и добавил, что завтра Белоруссия станет еще одним полноправным членом организации.
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