https://1prime.ru/20240703/putin-849714345.html

Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин

Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин - 03.07.2024, ПРАЙМ

Москва поддержит председательство Китая в ШОС, заявил Путин

Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:55+0300

2024-07-03T16:55+0300

2024-07-03T16:55+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Москва поддержит председательство Китая в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2024-2025 годах, сказал президент России Владимир Путин."Безусловно, будем поддерживать председательство Китая в ШОС в 2024-2025 годах", — отметил он в рамках переговоров с китайским коллегой.Российский лидер также подчеркнул, что Россия и Китай были у истоков создания организации в 2001 году. ШОС является одной из ключевых опор справедливого многополярного мироустройства.Путин также отметил расширение круга участников ШОС и добавил, что завтра Белоруссия станет еще одним полноправным членом организации.

https://1prime.ru/20240702/shos-849671425.html

китай

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россия, китай, шос