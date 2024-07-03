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Роструд дал рекомендации по обеспечении работы в жару

Роструд дал рекомендации по обеспечении работы в жару - 03.07.2024, ПРАЙМ

Роструд дал рекомендации по обеспечении работы в жару

Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:22+0300

2024-07-03T13:22+0300

2024-07-03T13:25+0300

аномальная жара

россия

работа

роструд

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Работодатели должны обеспечить подходящий для работы температурный режим, делать дополнительные перерывы и подготовить места для отдыха, а также сделать доступной питьевую воду и аптечку, рассказали РИА Новости в Роструде. "В жаркую погоду необходимо обеспечить соответствующий температурный режим, например, за счет кондиционирования, а также давать сотрудникам возможность делать перерывы в работе, предусмотреть места для отдыха, следить за тем, чтобы в рабочих помещениях всегда была доступна чистая питьевая вода и аптечка с медикаментами", - говорится в сообщении. По данным ведомства, согласно трудовому законодательству РФ работодатель обязан обеспечить своим сотрудникам нормальные условия труда на каждом рабочем месте, которые будут соответствовать требованиям охраны труда. "Учитывая жаркую погоду, работодателю необходимо идентифицировать опасности, представляющие угрозу жизни и здоровью работников, в рамках процедуры управления профессиональными рисками. В частности, опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха и опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности – опасность воздействия повышенных температур воздуха", - объяснили в Роструде. В сообщении уточнили также, что в результате этого анализа нужно оценить уровни профессиональных рисков и принять меры по их исключению или снижению.

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аномальная жара, россия, работа, роструд