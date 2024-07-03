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Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов

Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов - 03.07.2024, ПРАЙМ

Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов

Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:29+0300

2024-07-03T13:29+0300

2024-07-03T13:30+0300

ракета

космос

россия

роскосмос

юрий борисов

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Глава госкорпорации в среду, 3 июля, выступил в Государственной Думе. "Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных", - сказал он.Борисов добавил, что у остальных стран за аналогичный период было 44 аварии.

https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ракета, космос, россия, роскосмос, юрий борисов