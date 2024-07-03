Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/raketa-849696381.html
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов
Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:29+0300
2024-07-03T13:30+0300
ракета
космос
россия
роскосмос
юрий борисов
https://cdnn.1prime.ru/img/83820/71/838207151_27:0:3583:2000_1920x0_80_0_0_cab00717cdba082b0c07de67eb316bb0.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Глава госкорпорации в среду, 3 июля, выступил в Государственной Думе. "Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных", - сказал он.Борисов добавил, что у остальных стран за аналогичный период было 44 аварии.
https://1prime.ru/20240608/kosmos-849001208.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83820/71/838207151_471:0:3138:2000_1920x0_80_0_0_fa6b470c2e7d70c5a5996725ee86cc02.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ракета, космос, россия, роскосмос, юрий борисов
ракета, космос, РОССИЯ, Роскосмос, Юрий Борисов
13:29 03.07.2024 (обновлено: 13:30 03.07.2024)
 
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов

Борисов: РФ за 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, это лучший показатель в мире

© POOL | Перейти в медиабанкПуск РН "Союз-2.1а" с ПК "Союз МС-22" с космодрома Байконур
Пуск РН Союз-2.1а с ПК Союз МС-22 с космодрома Байконур
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Глава госкорпорации в среду, 3 июля, выступил в Государственной Думе.
"Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных", - сказал он.
Борисов добавил, что у остальных стран за аналогичный период было 44 аварии.
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 08.06.2024
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе
8 июня, 15:38
 
ракетакосмосРОССИЯРоскосмосЮрий Борисов
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала