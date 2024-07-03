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Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов
Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:29+0300
2024-07-03T13:29+0300
2024-07-03T13:30+0300
ракета
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юрий борисов
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.Глава госкорпорации в среду, 3 июля, выступил в Государственной Думе. "Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных", - сказал он.Борисов добавил, что у остальных стран за аналогичный период было 44 аварии.
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ракета, космос, россия, роскосмос, юрий борисов
ракета, космос, РОССИЯ, Роскосмос, Юрий Борисов
Россия достигла лучшего показателя в мире по пуску ракет, заявил Борисов
Борисов: РФ за 5 лет провела 125 безаварийных пусков ракет, это лучший показатель в мире
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Россия достигла лучшего показателя в мире, проведя за пять лет 125 безаварийных пусков ракет. Об этом заявил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов.
Глава госкорпорации в среду, 3 июля, выступил в Государственной Думе.
"Обеспечена безаварийность пусков отечественных космических ракет в течение последних 5 лет, что является лучшим в мире показателем надёжности средств выведения - 125 пусков безаварийных", - сказал он.
Борисов добавил, что у остальных стран за аналогичный период было 44 аварии.
Мантуров рассказал, что является приоритетной задачей России в космосе