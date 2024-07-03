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В Роскосмосе рассчитывают получить почти 500 миллиардов выручки в 2024 году
В Роскосмосе рассчитывают получить почти 500 миллиардов выручки в 2024 году - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Роскосмосе рассчитывают получить почти 500 миллиардов выручки в 2024 году
"Роскосмос" планирует по итогам 2024 года нарастить выручку на 19%, до 492 миллиардов рублей, следует из презентации генерального директора госкорпорации Юрия... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:43+0300
2024-07-03T12:43+0300
2024-07-03T12:56+0300
россия
роскосмос
выручка
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует по итогам 2024 года нарастить выручку на 19%, до 492 миллиардов рублей, следует из презентации генерального директора госкорпорации Юрия Борисова на правительственном часе в Госдуме.Он также отметил, что в 2023 году выручка корпорации выросла на семь процентов. По его словам, российская ракетно-космическая отрасль функционирует "относительно стабильно"."Так, в 2023 году выручка по сравнению с 2022 годом выросла на 7%", - сказал Борисов.Согласно презентации Борисова, по итогам 2023 года "Роскосмос" получил выручку в 412,7 миллиардов рублей.
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россия, роскосмос, выручка
РОССИЯ, Роскосмос, выручка
В Роскосмосе рассчитывают получить почти 500 миллиардов выручки в 2024 году
Борисов: "Роскосмос" в 2024 году намерен получить выручку в 492 миллиарда рублей
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. "Роскосмос" планирует по итогам 2024 года нарастить выручку на 19%, до 492 миллиардов рублей, следует из презентации генерального директора госкорпорации Юрия Борисова на правительственном часе в Госдуме.
Он также отметил, что в 2023 году выручка корпорации выросла на семь процентов. По его словам, российская ракетно-космическая отрасль функционирует "относительно стабильно".
"Так, в 2023 году выручка по сравнению с 2022 годом выросла на 7%", - сказал Борисов.
Согласно презентации Борисова, по итогам 2023 года "Роскосмос" получил выручку в 412,7 миллиардов рублей.
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