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Уже все: рынок набирает высоту - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Уже все: рынок набирает высоту
Уже все: рынок набирает высоту - 03.07.2024, ПРАЙМ
Уже все: рынок набирает высоту
Во вторник, 2 июля, на валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов курс доллара к рублю незначительно укрепился на... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T08:42+0300
2024-07-03T09:00+0300
мнения аналитиков
торги
курсы валют
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 2 июля, на валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов курс доллара к рублю незначительно укрепился на 0,03%, достигнув отметки 87,66 рубля. Евро показал более существенный рост, прибавив 0,25% и закрывшись на уровне 93,75 рубля. В то же время китайский юань ослаб по отношению к российской валюте на 0,52%, опустившись до 11,81 рубля. Центральный банк России установил официальные курсы валют на следующий день: американский доллар был зафиксирован на уровне 87,9921 рубля, а евро – 93,695 рубля. Эти показатели отражают общую тенденцию на рынке и служат ориентиром для участников торгов. На Московской бирже рубль продолжает поиск равновесия после завершения налогового периода и изменения в политике валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Эти факторы создают некоторую неопределенность на рынке, что отражается в текущих колебаниях курса. Нефтяной рынок также оказывает влияние на динамику рубля. После достижения максимальных значений конца апреля, цены на нефть марки Brent показали небольшое снижение. Во вторник баррель Brent подешевел на 0,08%, до 86,54 доллара, отступив от дневного максимума в 87,42 доллара. Несмотря на благоприятный внешний фон, цена не смогла преодолеть сопротивление на уровне 87,50 доллара. Поддержку нефтяным котировкам оказывают несколько факторов. Американский институт нефти (API) сообщил о значительном сокращении запасов сырой нефти в США – на 9,163 миллиона баррелей, что существенно превысило прогнозы аналитиков. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке вызывает опасения инвесторов относительно возможной эскалации и вовлечения Ирана, что может угрожать стабильности поставок нефти из региона. Природные факторы также играют роль: ураган "Берил" стал самым ранним атлантическим ураганом наивысшей 5-й категории за всю историю наблюдений, что может повлиять на нефтедобычу в регионе. Эксперты делают прогноз, что ураган сохранит свою силу в течение недели. На международных рынках внимание было приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла на форуме центральных банков в Португалии. Пауэлл отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией, подчеркнув возвращение к тренду дезинфляции. Однако он дал понять, что ФРС не спешит снижать процентные ставки, предпочитая дождаться устойчивого снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Это выступление привело к небольшому снижению индекса доллара. В среду, 3 июля, на азиатских торгах баррель Brent торгуется около отметки 86,64 доллара. Технический анализ указывает на формирование разворотной модели. При закрытии дня ниже 86,2 доллара возможна коррекция до 84,5 доллара, а при преодолении уровня 87,05 доллара ожидается продолжение роста до 88,5 доллара. Что касается пары доллар/рубль, ожидаю сохранение движения около 87 рубля. На данный момент отсутствуют явные факторы, способные вызвать резкое укрепление или ослабление российской валюты. Рынок находится в режиме ожидания новых значимых новостей, которые могли бы стать триггером для более выраженного движения курса. Индекс Мосбиржи вырос на 0,98%, до 3217,29 п., индекс РТС - на 0,18%, до 1151.82 п. Индекс восстановился до зоны сопротивления 3230 - 3255 п. Как только он пройдет его, начнется новая фаза роста с целью в районе 3380 п.
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Владислав Антонов
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Владислав Антонов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, торги, курсы валют
Мнения аналитиков, Торги, Курсы валют
08:42 03.07.2024 (обновлено: 09:00 03.07.2024)
 
Уже все: рынок набирает высоту

Аналитик Антонов: на валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар

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Владислав Антонов
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Во вторник, 2 июля, на валютном рынке наблюдалась разнонаправленная динамика рублевых пар. По итогам торгов курс доллара к рублю незначительно укрепился на 0,03%, достигнув отметки 87,66 рубля. Евро показал более существенный рост, прибавив 0,25% и закрывшись на уровне 93,75 рубля. В то же время китайский юань ослаб по отношению к российской валюте на 0,52%, опустившись до 11,81 рубля.

Центральный банк России установил официальные курсы валют на следующий день: американский доллар был зафиксирован на уровне 87,9921 рубля, а евро – 93,695 рубля. Эти показатели отражают общую тенденцию на рынке и служат ориентиром для участников торгов.

На Московской бирже рубль продолжает поиск равновесия после завершения налогового периода и изменения в политике валютных интервенций в рамках бюджетного правила. Эти факторы создают некоторую неопределенность на рынке, что отражается в текущих колебаниях курса.

Нефтяной рынок также оказывает влияние на динамику рубля. После достижения максимальных значений конца апреля, цены на нефть марки Brent показали небольшое снижение. Во вторник баррель Brent подешевел на 0,08%, до 86,54 доллара, отступив от дневного максимума в 87,42 доллара. Несмотря на благоприятный внешний фон, цена не смогла преодолеть сопротивление на уровне 87,50 доллара.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают несколько факторов. Американский институт нефти (API) сообщил о значительном сокращении запасов сырой нефти в США – на 9,163 миллиона баррелей, что существенно превысило прогнозы аналитиков. Кроме того, продолжающийся конфликт на Ближнем Востоке вызывает опасения инвесторов относительно возможной эскалации и вовлечения Ирана, что может угрожать стабильности поставок нефти из региона.

Природные факторы также играют роль: ураган "Берил" стал самым ранним атлантическим ураганом наивысшей 5-й категории за всю историю наблюдений, что может повлиять на нефтедобычу в регионе. Эксперты делают прогноз, что ураган сохранит свою силу в течение недели.

На международных рынках внимание было приковано к выступлению главы ФРС США Джерома Пауэлла на форуме центральных банков в Португалии. Пауэлл отметил значительный прогресс в борьбе с инфляцией, подчеркнув возвращение к тренду дезинфляции. Однако он дал понять, что ФРС не спешит снижать процентные ставки, предпочитая дождаться устойчивого снижения инфляции до целевого уровня в 2%. Это выступление привело к небольшому снижению индекса доллара.

В среду, 3 июля, на азиатских торгах баррель Brent торгуется около отметки 86,64 доллара. Технический анализ указывает на формирование разворотной модели. При закрытии дня ниже 86,2 доллара возможна коррекция до 84,5 доллара, а при преодолении уровня 87,05 доллара ожидается продолжение роста до 88,5 доллара.

Что касается пары доллар/рубль, ожидаю сохранение движения около 87 рубля. На данный момент отсутствуют явные факторы, способные вызвать резкое укрепление или ослабление российской валюты. Рынок находится в режиме ожидания новых значимых новостей, которые могли бы стать триггером для более выраженного движения курса.

Индекс Мосбиржи вырос на 0,98%, до 3217,29 п., индекс РТС - на 0,18%, до 1151.82 п. Индекс восстановился до зоны сопротивления 3230 - 3255 п. Как только он пройдет его, начнется новая фаза роста с целью в районе 3380 п.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

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