https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html

США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ

США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ

США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ

США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T18:29+0300

2024-07-03T18:29+0300

2024-07-03T18:29+0300

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ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина. В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024". Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями. Раздел 11 исполнительного приказа 14024 дает право министру финансов США, после обсуждения с госсекретарём, вводить дополнительные ограничения в отношении третьих лиц, если эти лица проводят операции от имени или в интересах лиц или организаций, попавших под санкции.

https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849702751.html

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россия, сша, санкции против рф