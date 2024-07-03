https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849721767.html
США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ
США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ - 03.07.2024, ПРАЙМ
США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ
США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними,... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T18:29+0300
2024-07-03T18:29+0300
2024-07-03T18:29+0300
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ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина. В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024". Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями. Раздел 11 исполнительного приказа 14024 дает право министру финансов США, после обсуждения с госсекретарём, вводить дополнительные ограничения в отношении третьих лиц, если эти лица проводят операции от имени или в интересах лиц или организаций, попавших под санкции.
https://1prime.ru/20240703/sanktsii-849702751.html
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россия, сша, санкции против рф
Политика, РОССИЯ, США, санкции против РФ
США добавили предупреждение о вторичных санкциях за сделки с РФ
Минфин США добавил предупреждение о вторичных санкциях за сделки с Россией
ВАШИНГТОН, 3 июл — ПРАЙМ. США в среду внесли изменения в санкции против физических лиц и организаций из России, добавив предупреждение об угрозе вторичных санкций за сделки с ними, следует из заявления американского минфина.
В среду ведомство опубликовало изменения в санкционные списки, содержащие находящихся под санкциями россиян и организаций, добавив следующую формулировку: "Угроза вторичных санкций: смотреть раздел 11 исполнительного указа 14024".
Санкционные списки включают сотни лиц и организаций, уже находящихся под санкциями.
Раздел 11 исполнительного приказа 14024 дает право министру финансов США, после обсуждения с госсекретарём, вводить дополнительные ограничения в отношении третьих лиц, если эти лица проводят операции от имени или в интересах лиц или организаций, попавших под санкции.
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