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Силуанов раскрыл, когда представят проект постановления об инвествычете

Силуанов раскрыл, когда представят проект постановления об инвествычете - 03.07.2024, ПРАЙМ

Силуанов раскрыл, когда представят проект постановления об инвествычете

Правительство РФ оформит решение по федеральному инвестиционному налоговому вычету постановлением, проект представит в комитет Госдумы до второго чтения,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:20+0300

2024-07-03T09:20+0300

2024-07-03T09:22+0300

налоги

инвествычет

антон силуанов

минфин

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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Правительство РФ оформит решение по федеральному инвестиционному налоговому вычету постановлением, проект представит в комитет Госдумы до второго чтения, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Что касается федерального инвестиционного налогового вычета, с учетом обсуждения с представителями бизнес-объединений решение на данном этапе будет оформлено в виде постановления правительства РФ, проект которого будет представлен в комитет по бюджету и налогам Госдумы РФ до второго чтения", - сказал Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба министерства. Правительство России внесло в Госдуму поправки ко второму чтению большого налогового законопроекта, в них учтены предложения парламента и бизнеса. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми. Макаров в ходе экспертного совета, который состоялся 24 июня, обратил внимание, что очень много вопросов его участников было связано именно с инвестиционным налоговым вычетом. Согласно рассматриваемому в Госдуме законопроекту, вычет на федеральную часть налога на прибыль организаций будет предоставляться компаниям, которые будут направлять свою прибыль на инвестиции. Параметры вычета и требования к получателям установит правительство РФ. Причем, по словам замминистра финансов РФ Алексея Сазанова, рассчитывать на вычет смогут только компании из стратегических секторов, которые также будут определены в постановлении правительства. Сазанов говорил, что разработкой проекта постановления занимается Минэкономразвития совместно с бизнес-объединениями. Он заверил, что речь будет идти не о поддержке каких-то отдельных проектов, а о единых правилах, по которым бизнес будет получать вычет.

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инвествычет, антон силуанов, минфин