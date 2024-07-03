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Силуанов прокомментировал налоговые поправки - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Силуанов прокомментировал налоговые поправки
Силуанов прокомментировал налоговые поправки - 03.07.2024, ПРАЙМ
Силуанов прокомментировал налоговые поправки
Часть налоговых поправок внесут в Госдуму депутаты, многие из них кабмин поддерживает, в том числе по северным надбавкам при расчете НДФЛ, сообщил министр... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:21+0300
2024-07-03T09:21+0300
налоги
минфин
правительство рф
антон силуанов
госдума
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Часть налоговых поправок внесут в Госдуму депутаты, многие из них кабмин поддерживает, в том числе по северным надбавкам при расчете НДФЛ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. "Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта", - сказал Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба Минфина. "Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие", - добавил он. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. Силуанов затем сказал, что Минфин готов скорректировать нормы о расширении прогрессии по НДФЛ, чтобы учесть региональную специфику и не распространять ее на северные надбавки. Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
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минфин, правительство рф, антон силуанов, госдума
Налоги, Минфин, Правительство РФ, Антон Силуанов, Госдума
09:21 03.07.2024
 
Силуанов прокомментировал налоговые поправки

Силуанов: часть налоговых поправок внесут в ГД депутаты, многие поддерживает кабмин

© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов
Антон Силуанов - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Фотохост-агентство РИА Новости/Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Часть налоговых поправок внесут в Госдуму депутаты, многие из них кабмин поддерживает, в том числе по северным надбавкам при расчете НДФЛ, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
"Правительство РФ внесло в Государственную Думу РФ поправки к законопроекту о модернизации налоговой системы ко второму чтению. Были учтены предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта", - сказал Силуанов, чьи слова приводит пресс-служба Минфина.
"Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ и другие", - добавил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что надбавки за работу на севере не должны учитываться в прогрессивной шкале НДФЛ. Силуанов затем сказал, что Минфин готов скорректировать нормы о расширении прогрессии по НДФЛ, чтобы учесть региональную специфику и не распространять ее на северные надбавки.
Как ранее сообщил глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, комитет принял решение предложить совету Госдумы перенести с 4 июля на 9 июля второе чтение трех законопроектов из бюджетного пакета - поправок в Налоговый и Бюджетный кодексы РФ и о введении ежегодной выплаты работающим родителям с двумя и более детьми.
 
НалогиМинфинПравительство РФАнтон СилуановГосдума
 
 
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