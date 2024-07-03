https://1prime.ru/20240703/slovakiya-849704738.html

В Словакии резко высказались об отправке военных на Украину

В Словакии резко высказались об отправке военных на Украину - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Словакии резко высказались об отправке военных на Украину

Никакая сила не заставит Словакию отправить на Украину свою армию, заявил вице-премьер и министр обороны государства Роберт Калиняк. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:01+0300

2024-07-03T15:01+0300

2024-07-03T15:05+0300

словакия

минобороны

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БРАТИСЛАВА, 3 июл - ПРАЙМ. Никакая сила не заставит Словакию отправить на Украину свою армию, заявил вице-премьер и министр обороны государства Роберт Калиняк. "Я не могу себе представить, что могла бы существовать какая-нибудь сила, которая бы нас вынудила отправить военных на Украину", - сказал глава оборонного ведомства в интервью программе Diskusia na palete. Кроме того, министр сообщил, что еще в феврале текущего года премьер страны Роберт Фицо заявил, он лучше покинет свой пост, чем отправить словацких военных на Украину. По словам Калиняка, тогда слова Фицо вызвали у жерналистов только смех.Также глава Министерства обороны отметил, что власти Словакии призывают все стороны конфликта немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

https://1prime.ru/20240703/ukraina-849689689.html

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словакия, минобороны, украина