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Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс - 03.07.2024, ПРАЙМ
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс
Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:54+0300
2024-07-03T13:54+0300
политика
олаф шольц
эммануэль макрон
франция
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БЕРЛИН, 3 июл - ПРАЙМ. Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции. "В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel слова канцлера ФРГ.При этом президент Франции перестал появляться на публике, отметили ранее Bloomberg и Financial Times. Последний раз он попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов до оглашения невыгодных для себя результатов голосования. В первом туре партия Марин Ле Пен набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
https://1prime.ru/20240702/makron-849659543.html
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олаф шольц, эммануэль макрон, франция, фрг
Политика, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ФРГ
13:54 03.07.2024
 
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс

Шольц отправляет Макрону утешительные СМС после поражения его блока на выборах

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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БЕРЛИН, 3 июл - ПРАЙМ. Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции.
"В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel слова канцлера ФРГ.
При этом президент Франции перестал появляться на публике, отметили ранее Bloomberg и Financial Times. Последний раз он попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов до оглашения невыгодных для себя результатов голосования. В первом туре партия Марин Ле Пен набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
#Эммануэль Макрон - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
После поражения в первом туре выборов СМИ "потеряли" Макрона
Вчера, 12:59
 
ПолитикаОлаф ШольцЭммануэль МакронФРАНЦИЯФРГ
 
 
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