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Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс - 03.07.2024, ПРАЙМ
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс
Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T13:54+0300
2024-07-03T13:54+0300
2024-07-03T13:54+0300
политика
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БЕРЛИН, 3 июл - ПРАЙМ. Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции. "В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel слова канцлера ФРГ.При этом президент Франции перестал появляться на публике, отметили ранее Bloomberg и Financial Times. Последний раз он попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов до оглашения невыгодных для себя результатов голосования. В первом туре партия Марин Ле Пен набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".
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олаф шольц, эммануэль макрон, франция, фрг
Политика, Олаф Шольц, Эммануэль Макрон, ФРАНЦИЯ, ФРГ
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс
Шольц отправляет Макрону утешительные СМС после поражения его блока на выборах