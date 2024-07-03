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Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс

Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс - 03.07.2024, ПРАЙМ

Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс

Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:54+0300

2024-07-03T13:54+0300

2024-07-03T13:54+0300

политика

олаф шольц

эммануэль макрон

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БЕРЛИН, 3 июл - ПРАЙМ. Олаф Шольц каждый день отправляет Эммануэлю Макрону СМС-сообщения со словами поддержки после поражения президентской коалиции в первом туре парламентских выборов во Франции. "В любом случае я держу пальцы скрещенными, чтобы французы, которых я так люблю, сумели предотвратить создание правительства во главе с правой популистской партией", - цитирует издание Spiegel слова канцлера ФРГ.При этом президент Франции перестал появляться на публике, отметили ранее Bloomberg и Financial Times. Последний раз он попадал в объективы фотокамер во время прогулки с супругой Брижит за несколько часов до оглашения невыгодных для себя результатов голосования. В первом туре партия Марин Ле Пен набрала 33,4 процента голосов, опередив "Новый народный фронт" и партию Макрона "Вместе".

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олаф шольц, эммануэль макрон, франция, фрг