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В Совкомбанке рассказали, как приумножить пожертвования на платформе банка
В Совкомбанке рассказали, как приумножить пожертвования на платформе банка - 03.07.2024, ПРАЙМ
В Совкомбанке рассказали, как приумножить пожертвования на платформе банка
Функция умножения пожертвований платформы для благотворительности "Совкомбанк про добро" стала доступна не только клиентам банка, но и всем желающим, сообщила... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:16+0300
2024-07-03T17:16+0300
2024-07-03T17:59+0300
совкомбанк
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Функция умножения пожертвований платформы для благотворительности "Совкомбанк про добро" стала доступна не только клиентам банка, но и всем желающим, сообщила пресс-служба Совкомбанка.Пресс-служба пояснила, что увеличение пожертвований происходит за счет "добробаллов" - денег банка, которые можно направить на благотворительность вместе с собственными средствами.Кредитная организация напомнила, что платформа была запущена в прошлом году. "Проект создан в соответствии с миссией и стратегией социальных инвестиций группы Совкомбанк. С ноября 2023 года к проекту присоединились 50 благотворительных фондов, а число активных пользователей достигло 149 тысяч человек", - сказано в релизе.Добавляется, что все организации-партнеры проекта прошли проверку на благонадежность, а по результатам закрытых сборов на платформе опубликованы отчеты.
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совкомбанк, благотворительность
Совкомбанк, благотворительность
В Совкомбанке рассказали, как приумножить пожертвования на платформе банка
Совкомбанк: россияне смогут нарастить пожертвования за счет "добробаллов"
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Функция умножения пожертвований платформы для благотворительности "Совкомбанк про добро" стала доступна не только клиентам банка, но и всем желающим, сообщила пресс-служба Совкомбанка.
Пресс-служба пояснила, что увеличение пожертвований происходит за счет "добробаллов" - денег банка, которые можно направить на благотворительность вместе с собственными средствами.
Кредитная организация напомнила, что платформа была запущена в прошлом году.
"Проект создан в соответствии с миссией и стратегией социальных инвестиций группы Совкомбанк. С ноября 2023 года к проекту присоединились 50 благотворительных фондов, а число активных пользователей достигло 149 тысяч человек", - сказано в релизе.
Добавляется, что все организации-партнеры проекта прошли проверку на благонадежность, а по результатам закрытых сборов на платформе опубликованы отчеты.