https://1prime.ru/20240703/spg-849697109.html

В Минэнерго предрекли рост производства СПГ в России до 140 миллионов тонн

В Минэнерго предрекли рост производства СПГ в России до 140 миллионов тонн - 03.07.2024, ПРАЙМ

В Минэнерго предрекли рост производства СПГ в России до 140 миллионов тонн

Суммарное производство сжиженного природного газа (СПГ) на российских заводах к 2040 году может достичь 140 миллионов тонн в год, сообщил на Восточном... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:39+0300

2024-07-03T13:39+0300

2024-07-03T13:40+0300

энергетика

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июл - ПРАЙМ. Суммарное производство сжиженного природного газа (СПГ) на российских заводах к 2040 году может достичь 140 миллионов тонн в год, сообщил на Восточном нефтегазовом форуме во Владивостоке директор филиала, заместитель генерального директора ФГБУ "РЭА" Минэнерго России Дмитрий Завалов. По его словам, с 2013 года производство СПГ в России выросло в три раза. "Если говорить о сценариях развития, к 2030 году производство СПГ в России на крупнотоннажных, среднетоннажных и малотоннажных заводах будет составлять порядка от 64 миллионов тонн до 100 миллионов тонн, а к 2040 году может достичь объёмов производства СПГ в районе 140 миллионов тонн", - сказал Завалов. Восточный нефтегазовый форум — профессиональная международная площадка для диалога, обмена опытом представителей власти и бизнеса в нефтегазовой отрасли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. Он проходит уже в восьмой раз 3-4 июля во Владивостоке. В рамках форума представят более 40 крупнейших нефтегазовых проектов, которые планируют построить, модернизировать и реализовать до 2035 года и позднее. Одной из важных тем Восточного нефтегазового форума станет обсуждение "разворота на Восток": выход на новые рынки сбыта, отладка маршрутов, ребалансировка спроса, информируют организаторы. На форуме обсудят и практику импортозамещения, внедрение инноваций в производство, развитие энергетического сектора - динамику газификации, перспективы проектов производства СПГ. Также запланированы дискуссии, деловое и неформальное общение.

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спг, россия, минэнерго рф