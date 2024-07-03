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Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год

Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год - 03.07.2024, ПРАЙМ

Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год

Роскосмос намерен добиваться увеличения финансрования для осуществления производства 400 спутников в год к 2026-2028 годам. Об этом заявил глава организации... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:24+0300

2024-07-03T14:24+0300

2024-07-03T14:24+0300

россия

роскосмос

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Роскосмос намерен добиваться увеличения финансрования для осуществления производства 400 спутников в год к 2026-2028 годам. Об этом заявил глава организации Юрий Борисов.По словам руководителя госкорпорации, в настоящее время производственные мощности российских спутникостроителей не позволяют создавать спутники в необходимом объеме. По этой причине требуется привлечение около 250 российских компаний и частных предприятий для реализации данной задачи."Вот если мы выйдем на темп 400 спутников в год, тогда у нас все получится", — сказал Борисов.

https://1prime.ru/20240703/roskosmos-849693140.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, роскосмос