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Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год
Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год - 03.07.2024, ПРАЙМ
Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год
Роскосмос намерен добиваться увеличения финансрования для осуществления производства 400 спутников в год к 2026-2028 годам. Об этом заявил глава организации... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:24+0300
2024-07-03T14:24+0300
2024-07-03T14:24+0300
россия
роскосмос
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Роскосмос намерен добиваться увеличения финансрования для осуществления производства 400 спутников в год к 2026-2028 годам. Об этом заявил глава организации Юрий Борисов.По словам руководителя госкорпорации, в настоящее время производственные мощности российских спутникостроителей не позволяют создавать спутники в необходимом объеме. По этой причине требуется привлечение около 250 российских компаний и частных предприятий для реализации данной задачи."Вот если мы выйдем на темп 400 спутников в год, тогда у нас все получится", — сказал Борисов.
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россия, роскосмос
Борисов рассказал о планах Роскосмоса производить по 400 спутников в год
Борисов: Роскосмос будет добиваться финансирования, чтобы выйти на 400 спутников в год
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Роскосмос намерен добиваться увеличения финансрования для осуществления производства 400 спутников в год к 2026-2028 годам. Об этом заявил глава организации Юрий Борисов.
По словам руководителя госкорпорации, в настоящее время производственные мощности российских спутникостроителей не позволяют создавать спутники в необходимом объеме. По этой причине требуется привлечение около 250 российских компаний и частных предприятий для реализации данной задачи.
"Вот если мы выйдем на темп 400 спутников в год, тогда у нас все получится", — сказал Борисов.
В Роскосмосе рассчитывают получить почти 500 миллиардов выручки в 2024 году