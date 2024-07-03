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В США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа
В США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа - 03.07.2024, ПРАЙМ
В США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа
Изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025" программа развития ядерного оружия может привести к разжиганию гонки вооружений в | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T07:37+0300
2024-07-03T07:37+0300
россия
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025" программа развития ядерного оружия может привести к разжиганию гонки вооружений в мире. Таким мнением поделился ядерный аналитик Джо Чиринчионе в статье для журнала "Bulletin of the Atomic Scientists"."Проект 2025" подготовил фондом "Наследие" в качестве программы реформ для республиканского кандидата на президентских выборах 2024 года. Среди составителей сборника было несколько бывших чиновников администрации Дональда Трампа, а сам фонд "Наследие" позиционирует себя как "институционализирующий трампизм". В соответствии с проектом предлагается существенно расширить существующие американские ядерные и ракетные программы, нарастить ядерный арсенал сверх действующих международных соглашений и провести новые ядерные испытания вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.Однако, как подчеркнул эксперт, подобный проект способен ускорить гонку вооружений, что спроаоцирует соперников США также наращивать свои ядерные арсеналы. По его словам, текущие возможности Штатов и так превосходят те объемы, которые необходимы для нанесения любого мыслимого ядерного удара. "Планы и программы, предлагаемые в "Проекте 2025", &lt;...&gt; толкнут США в пропасть дорогой, опасной и дестабилизирующей ядерной конфронтации — нечто невиданного со времен худших дней Холодной войны", — резюмировал эксперт.Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
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россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
07:37 03.07.2024
 
В США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа

BotAS: план Трампа по развитию ядерного арсенала ускорит гонку вооружений

© Фото : Official social media page of Donald TrumpДонадьд Трамп
Донадьд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : Official social media page of Donald Trump
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Изложенная в связанном с Дональдом Трампом политическом сборнике "Проект 2025" программа развития ядерного оружия может привести к разжиганию гонки вооружений в мире. Таким мнением поделился ядерный аналитик Джо Чиринчионе в статье для журнала "Bulletin of the Atomic Scientists".
"Проект 2025" подготовил фондом "Наследие" в качестве программы реформ для республиканского кандидата на президентских выборах 2024 года. Среди составителей сборника было несколько бывших чиновников администрации Дональда Трампа, а сам фонд "Наследие" позиционирует себя как "институционализирующий трампизм".
В соответствии с проектом предлагается существенно расширить существующие американские ядерные и ракетные программы, нарастить ядерный арсенал сверх действующих международных соглашений и провести новые ядерные испытания вопреки Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 года.
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Однако, как подчеркнул эксперт, подобный проект способен ускорить гонку вооружений, что спроаоцирует соперников США также наращивать свои ядерные арсеналы. По его словам, текущие возможности Штатов и так превосходят те объемы, которые необходимы для нанесения любого мыслимого ядерного удара.
"Планы и программы, предлагаемые в "Проекте 2025", <...> толкнут США в пропасть дорогой, опасной и дестабилизирующей ядерной конфронтации — нечто невиданного со времен худших дней Холодной войны", — резюмировал эксперт.
Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу России информации о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики США.
 
РОССИЯСШАядерное оружие
 
 
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