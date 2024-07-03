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Bloomberg: в США рекордно с 2007 года упала доступность жилья

Bloomberg: в США рекордно с 2007 года упала доступность жилья - 03.07.2024, ПРАЙМ

Bloomberg: в США рекордно с 2007 года упала доступность жилья

В США расходы, связанные с жильём, в прошлом квартале составили 35,1% от средней заработной платы, таким образом доступность жилья опустилась до самого низкого... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T09:00+0300

2024-07-03T09:00+0300

2024-07-03T09:00+0300

сша

рынок недвижимости

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В США расходы, связанные с жильём, в прошлом квартале составили 35,1% от средней заработной платы, таким образом доступность жилья опустилась до самого низкого с 2007 года уровня, сообщило информагентство Bloomberg со ссылкой на отчет поставщика данных в этой сфере Attom. Согласно отчету Attom, приведенному агентством Блумберг, расходы на типичное жилье, включая ипотечные платежи, страхование имущества и налоги, составили 35,1% от средней заработной платы во втором квартале, что стало самым высоким показателем с 2007 года и превысило прошлогодний уровень в 32,1%. По данным Attom, рост таких расходов, включая среднюю ставку кредитования по ипотеке, сохраняющуюся на уровне в 7%, опережают рост доходов, а постоянный дефицит предложения привел к тому, что медианная цена на жилье в США достигла рекордно высокого уровня в 360 тысяч долларов. А более чем на трети отдельных американских рынков недвижимости расходы на жильё составляют 43% от средней заработной платы, что намного выше 28%, считающихся "нормой". И из 589 анализируемых округов 582 были менее доступными, в сравнении со средними историческими показателями доступности, сообщил Attom агентству. Больше всего снизилась доступность жилья на западе и северо-востоке, в том числе в округах Ориндж и Аламеда в Калифорнии, а также в округах Бруклин и Нассау в Нью-Йорке. "Последние данные представляют собой явную проблему для покупателей жилья", - заявил агентству в заявлении исполнительный директор компании Attom Роб Барбер (Rob Barber). "Обычно такие тенденции усиливаются в весенний сезон, когда спрос со стороны покупателей возрастает. Однако в этом году тенденции особенно сложны для "охотников за жильем", - добавил он.

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сша, рынок недвижимости