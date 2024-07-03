https://1prime.ru/20240703/ssha-849700349.html

США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой

США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой - 03.07.2024, ПРАЙМ

США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой

Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T14:13+0300

2024-07-03T14:13+0300

2024-07-03T15:02+0300

россия

сша

ядерное оружие

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в возможность разрушительных для мира последствий, пишет издание Times.Так, издание упоминает, что предупреждения западных СМИ о потенциальном ядерном конфликте между Россией и США не оправдали себя, так как Вашингтон продолжает поставлять Украине военную помощь.В этой связи ключевой задачей российских властей, как утверждает обозреватель Times, является возвращение веры США в то, что в случае продолжения их деструктивной политики Россия пойдет на крайние меры.Обозреватель резюмировал, что если западные государства продолжат снабжать Украину вооружением, а также направлять туда своих военных инструкторов, то они рискуют спровоцировать еще большую эскалацию украинского конфликта.Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>

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россия, сша, ядерное оружие