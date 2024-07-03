https://1prime.ru/20240703/ssha-849700349.html
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой - 03.07.2024, ПРАЙМ
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой
Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:13+0300
2024-07-03T14:13+0300
2024-07-03T15:02+0300
россия
сша
ядерное оружие
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_0:177:3000:1865_1920x0_80_0_0_64f0e14414ac4b93f32a19abe4124fb8.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в возможность разрушительных для мира последствий, пишет издание Times.Так, издание упоминает, что предупреждения западных СМИ о потенциальном ядерном конфликте между Россией и США не оправдали себя, так как Вашингтон продолжает поставлять Украине военную помощь.В этой связи ключевой задачей российских властей, как утверждает обозреватель Times, является возвращение веры США в то, что в случае продолжения их деструктивной политики Россия пойдет на крайние меры.Обозреватель резюмировал, что если западные государства продолжат снабжать Украину вооружением, а также направлять туда своих военных инструкторов, то они рискуют спровоцировать еще большую эскалацию украинского конфликта.Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
https://1prime.ru/20240703/ssha-849679406.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/02/841370216_140:0:2861:2041_1920x0_80_0_0_f6f328048115701f93413785c2b54066.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой
Time: в США ожидают эскалации напряженности между Вашингтоном и Москвой
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в возможность разрушительных для мира последствий, пишет
издание Times.
Так, издание упоминает, что предупреждения западных СМИ о потенциальном ядерном конфликте между Россией и США не оправдали себя, так как Вашингтон продолжает поставлять Украине военную помощь.
В США забили тревогу из-за ядерного проекта Трампа
В этой связи ключевой задачей российских властей, как утверждает обозреватель Times, является возвращение веры США в то, что в случае продолжения их деструктивной политики Россия пойдет на крайние меры.
Обозреватель резюмировал, что если западные государства продолжат снабжать Украину вооружением, а также направлять туда своих военных инструкторов, то они рискуют спровоцировать еще большую эскалацию украинского конфликта.
Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>