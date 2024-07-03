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США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой - 03.07.2024, ПРАЙМ
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США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой - 03.07.2024, ПРАЙМ
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой
Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T14:13+0300
2024-07-03T15:02+0300
россия
сша
ядерное оружие
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в возможность разрушительных для мира последствий, пишет издание Times.Так, издание упоминает, что предупреждения западных СМИ о потенциальном ядерном конфликте между Россией и США не оправдали себя, так как Вашингтон продолжает поставлять Украине военную помощь.В этой связи ключевой задачей российских властей, как утверждает обозреватель Times, является возвращение веры США в то, что в случае продолжения их деструктивной политики Россия пойдет на крайние меры.Обозреватель резюмировал, что если западные государства продолжат снабжать Украину вооружением, а также направлять туда своих военных инструкторов, то они рискуют спровоцировать еще большую эскалацию украинского конфликта.Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, сша, ядерное оружие
РОССИЯ, США, ядерное оружие
14:13 03.07.2024 (обновлено: 15:02 03.07.2024)
 
США перестали бояться ядерного конфликта. России придется быть жесткой

Time: в США ожидают эскалации напряженности между Вашингтоном и Москвой

© Фото : Federal ReserveВид на здание Федеральной резервной системы, США
Вид на здание Федеральной резервной системы, США - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© Фото : Federal Reserve
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты перестали бояться ядерного столкновения с Россией, Москва может предпринять меры для того, чтобы заставить Вашингтон снова поверить в возможность разрушительных для мира последствий, пишет издание Times.
Так, издание упоминает, что предупреждения западных СМИ о потенциальном ядерном конфликте между Россией и США не оправдали себя, так как Вашингтон продолжает поставлять Украине военную помощь.
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В этой связи ключевой задачей российских властей, как утверждает обозреватель Times, является возвращение веры США в то, что в случае продолжения их деструктивной политики Россия пойдет на крайние меры.
Обозреватель резюмировал, что если западные государства продолжат снабжать Украину вооружением, а также направлять туда своих военных инструкторов, то они рискуют спровоцировать еще большую эскалацию украинского конфликта.
Ранее в ответ на приостановку участия России в ДСНВ, США прекратили передачу государству данных о своих стратегических вооружениях, а также аннулировали визы российским инспекторам. Россия заявила, что возвращение к выполнению договора возможно при смягчении антироссийской политики Соединенных Штатов.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
 
РОССИЯСШАядерное оружие
 
 
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