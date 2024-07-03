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США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5 процента - 03.07.2024, ПРАЙМ
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США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5 процента
США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5 процента - 03.07.2024, ПРАЙМ
США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5 процента
США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 438,7 миллиона долларов, следует из опубликованной в среду... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:24+0300
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сша
россия
импорт
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 438,7 миллиона долларов, следует из опубликованной в среду статистики американской таможни. Согласно представленным табличным значениям, импорт в мае вырос до 438,7 миллиона долларов по сравнению с апрелем 2024 года, когда он составлял 297,5 миллиона долларов. Экспорт из США в Россию в мае вырос на 41,6% в месячном выражении, до 48 миллионов долларов, тогда как в апреле он составлял 33,9 миллиона долларов.
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сша, россия, импорт
США, РОССИЯ, импорт
16:24 03.07.2024 (обновлено: 16:39 03.07.2024)
 
США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5 процента

Таможня США: страна в мае увеличила импорт товаров из России до 438,7 миллиона долларов

© Unsplash/Osman RanaБостон, США
Бостон, США
© Unsplash/Osman Rana
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ВАШИНГТОН, 3 июл - ПРАЙМ. США в мае увеличили импорт товаров из России на 47,5% по сравнению с предыдущим месяцем, до 438,7 миллиона долларов, следует из опубликованной в среду статистики американской таможни.
Согласно представленным табличным значениям, импорт в мае вырос до 438,7 миллиона долларов по сравнению с апрелем 2024 года, когда он составлял 297,5 миллиона долларов.
Экспорт из США в Россию в мае вырос на 41,6% в месячном выражении, до 48 миллионов долларов, тогда как в апреле он составлял 33,9 миллиона долларов.
 
СШАРОССИЯимпорт
 
 
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