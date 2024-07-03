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В России могут легализовать стейблкоины, рассказали в Банке России - 03.07.2024, ПРАЙМ
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В России могут легализовать стейблкоины, рассказали в Банке России
В России могут легализовать стейблкоины, рассказали в Банке России - 03.07.2024, ПРАЙМ
В России могут легализовать стейблкоины, рассказали в Банке России
В России хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов, такая возможность обсуждается, а предложения уже сформулированы, заявил газете "Известия"... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T05:25+0300
2024-07-03T05:26+0300
россия
банк россии
стейблкоин
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов, такая возможность обсуждается, а предложения уже сформулированы, заявил газете "Известия" статс-секретарь - зампредседателя Центробанка России Алексей Гузнов. "Российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы... Вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей", - пишет газета, ссылаясь на комментарий Гузнова. Издание также сообщает, что, по словам Гузнова, это, возможно, будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма. Речь, как отмечается, идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах, по каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то - на криптовалюты, "поэтому понадобится докрутить регулирование". "Понимание пока формируется, и, надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст (законопроекта - ред.)", - отметил зампред Центробанка. В пресс-службе Минфина газете сообщили о проработке вопроса, чтобы официально разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов. В конце января группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об использовании обеспеченных стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которой привязан к цене "реального" актива) во внешнеторговой деятельности. Как считали разработчики законопроекта, использование стейблкоинов в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам "позволит разрешить сложности, связанные с невозможностью или существенными ограничения в осуществлении трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности". При этом они указывали, что расчеты стейблкоинами на территории России останутся по-прежнему запрещены. Стейблкоин - общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, привязывая, например, котировки к обычным (фиатным) валютам или биржевым товарам. Так, стейблкоин USDT привязан к доллару в соотношении 1 к 1. Его эмитент - компания Tether Limited.
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россия, банк россии, стейблкоин
РОССИЯ, Банк России, стейблкоин
05:25 03.07.2024 (обновлено: 05:26 03.07.2024)
 
В России могут легализовать стейблкоины, рассказали в Банке России

Гузнов: в России хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В России хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов, такая возможность обсуждается, а предложения уже сформулированы, заявил газете "Известия" статс-секретарь - зампредседателя Центробанка России Алексей Гузнов.
"Российские власти хотят легализовать стейблкоины для международных расчетов. Сейчас такая возможность обсуждается, предложения уже сформулированы... Вопрос в том, чтобы урегулировать всю цепочку, которая позволяла бы лицам переводить эти активы на территорию РФ, накапливать их здесь и использовать для трансграничных платежей", - пишет газета, ссылаясь на комментарий Гузнова.
Издание также сообщает, что, по словам Гузнова, это, возможно, будет сделано не в виде эксперимента, а как постоянно действующая норма. Речь, как отмечается, идет о токенах, выпускаемых в иностранных информационных системах, по каким-то параметрам стейблкоины могут походить на цифровые финансовые активы (ЦФА), по каким-то - на криптовалюты, "поэтому понадобится докрутить регулирование".
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"Понимание пока формируется, и, надеюсь, в ближайшее время оно выльется в текст (законопроекта - ред.)", - отметил зампред Центробанка.
В пресс-службе Минфина газете сообщили о проработке вопроса, чтобы официально разрешить использовать стейблкоины для международных расчетов.
В конце января группа депутатов от КПРФ во главе с Геннадием Зюгановым внесла в Госдуму законопроект об использовании обеспеченных стейблкоинов (криптовалюты, обменный курс которой привязан к цене "реального" актива) во внешнеторговой деятельности. Как считали разработчики законопроекта, использование стейблкоинов в качестве средства платежа по внешнеторговым контрактам "позволит разрешить сложности, связанные с невозможностью или существенными ограничения в осуществлении трансграничных платежей по результатам внешнеэкономической деятельности". При этом они указывали, что расчеты стейблкоинами на территории России останутся по-прежнему запрещены.
Стейблкоин - общее название криптовалют, обменный курс которых стараются стабилизировать, привязывая, например, котировки к обычным (фиатным) валютам или биржевым товарам. Так, стейблкоин USDT привязан к доллару в соотношении 1 к 1. Его эмитент - компания Tether Limited.
 
РОССИЯБанк Россиистейблкоин
 
 
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