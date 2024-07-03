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Суд взыскал с "Мегафон ретейла" компенсацию за детские часы
Суд взыскал с "Мегафон ретейла" компенсацию за детские часы - 03.07.2024, ПРАЙМ
Суд взыскал с "Мегафон ретейла" компенсацию за детские часы
В Московском мировом судебном участке рассмотрели дело о защите прав москвича, подавшего иск к компании "Мегафон". Об этом рассказали в пресс-службе суда. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T09:17+0300
2024-07-03T09:17+0300
2024-07-03T09:55+0300
россия
мегафон
суд
компенсация
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В Московском мировом судебном участке рассмотрели дело о защите прав москвича, подавшего иск к компании "Мегафон". Об этом рассказали в пресс-службе суда.Так, отмечается, что по итогам заседания суд постановил взыскать с компании компенсацию в пять раз больше за детские часы, которую ранее добровольно не компенсировал ответчик.В инстанции также уточнили, что исковые требования были удовлетворены частично. "Взысканы уплаченные денежные средства за товар - часы детские в размере 8 890 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований о возврате уплаченной за товар суммы за период 123 дня, компенсация морального вреда, штраф в рамках закона о защите прав потребителей, расходы на оплату юридических услуг, а всего денежных средств в размере 47 236 рублей", - сказал собеседник агентства. Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу, поэтому оно в любой момент может быть обжаловано в апелляционном порядке.Ранее суд в Санкт-Петербурге принял решение оштрафовать "Мегафон" за пропуски звонков двоим абонентам с явными признаками подмены номера. Размер штрафа составил 1,2 миллиона рублей.
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россия, мегафон, суд, компенсация
РОССИЯ, Мегафон, суд, компенсация
Суд взыскал с "Мегафон ретейла" компенсацию за детские часы
Суд взыскал с "Мегафон ретейла" компенсацию в пять раз больше за детские часы
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. В Московском мировом судебном участке рассмотрели дело о защите прав москвича, подавшего иск к компании "Мегафон". Об этом рассказали в пресс-службе суда.
Так, отмечается, что по итогам заседания суд постановил взыскать с компании компенсацию в пять раз больше за детские часы, которую ранее добровольно не компенсировал ответчик.
В инстанции также уточнили, что исковые требования были удовлетворены частично.
"Взысканы уплаченные денежные средства за товар - часы детские в размере 8 890 рублей, неустойка за нарушение срока удовлетворения требований о возврате уплаченной за товар суммы за период 123 дня, компенсация морального вреда, штраф в рамках закона о защите прав потребителей, расходы на оплату юридических услуг, а всего денежных средств в размере 47 236 рублей", - сказал собеседник агентства.
Отмечается, что решение суда пока не вступило в силу, поэтому оно в любой момент может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Ранее суд в Санкт-Петербурге принял решение оштрафовать "Мегафон" за пропуски звонков двоим абонентам с явными признаками подмены номера. Размер штрафа составил 1,2 миллиона рублей.
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