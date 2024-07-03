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ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения - 03.07.2024, ПРАЙМ
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
Француз Лоран Винатье* занимался сбором военных сведений, которые могут быть переданы зарубежным спецслужбам в ущерб безопасности России, рассказали в ЦОС ФСБ. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T10:03+0300
2024-07-03T10:03+0300
2024-07-03T11:45+0300
россия
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Француз Лоран Винатье* занимался сбором военных сведений, которые могут быть переданы зарубежным спецслужбам в ущерб безопасности России, рассказали в ЦОС ФСБ.В материале службы отмечается, что фигурант обвиняется в многочисленных контактах с экспертами, представителями научного сообщества и государственными служащими в целях сбора сведений, которые могут впоследствии навредить России.Таким образом, Винатье был задержан седьмого июня по статье 30.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В ходе заседания суда гражданин Франции полностью признал свою вину. Ранее поступила информация, что в Крыму задержали экс-следователя МВД, который передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз. В свою очередь ФСБ возбудила уголовное дело по факту государственной измены.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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РОССИЯ, ФРАНЦИЯ, суд, ФСБ
ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения
ФСБ: француз Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения в ущерб России
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Француз Лоран Винатье* занимался сбором военных сведений, которые могут быть переданы зарубежным спецслужбам в ущерб безопасности России, рассказали в ЦОС ФСБ.
В материале службы отмечается, что фигурант обвиняется в многочисленных контактах с экспертами, представителями научного сообщества и государственными служащими в целях сбора сведений, которые могут впоследствии навредить России.
Таким образом, Винатье был задержан седьмого июня по статье 30.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В ходе заседания суда гражданин Франции полностью признал свою вину.
Ранее поступила информация, что в Крыму задержали экс-следователя МВД, который передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз. В свою очередь ФСБ возбудила уголовное дело по факту государственной измены.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
В Крыму задержали агента СБУ за "сливы" из баз данных, сообщил источник