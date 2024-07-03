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ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения - 03.07.2024, ПРАЙМ

ФСБ рассказала, как Винатье* выпытывал у госслужащих военные сведения

Француз Лоран Винатье* занимался сбором военных сведений, которые могут быть переданы зарубежным спецслужбам в ущерб безопасности России, рассказали в ЦОС ФСБ. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T10:03+0300

2024-07-03T10:03+0300

2024-07-03T11:45+0300

россия

франция

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фсб

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Француз Лоран Винатье* занимался сбором военных сведений, которые могут быть переданы зарубежным спецслужбам в ущерб безопасности России, рассказали в ЦОС ФСБ.В материале службы отмечается, что фигурант обвиняется в многочисленных контактах с экспертами, представителями научного сообщества и государственными служащими в целях сбора сведений, которые могут впоследствии навредить России.Таким образом, Винатье был задержан седьмого июня по статье 30.1 УК РФ "Уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах". В ходе заседания суда гражданин Франции полностью признал свою вину. Ранее поступила информация, что в Крыму задержали экс-следователя МВД, который передавал СБУ личные данные россиян из закрытых баз. В свою очередь ФСБ возбудила уголовное дело по факту государственной измены.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

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россия, франция, суд, фсб