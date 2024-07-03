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Воробьев оценил объем производства сыра в Подмосковье

Воробьев оценил объем производства сыра в Подмосковье - 03.07.2024, ПРАЙМ

Воробьев оценил объем производства сыра в Подмосковье

Каждый пятый килограмм сыра, сделанного в России, – из Подмосковья, при этом более 71,5 тысяч тонн сыра изготовили в регионе за первые пять месяцев текущего... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T13:58+0300

2024-07-03T13:58+0300

2024-07-03T13:58+0300

россия

сыр

подмосковье

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Каждый пятый килограмм сыра, сделанного в России, – из Подмосковья, при этом более 71,5 тысяч тонн сыра изготовили в регионе за первые пять месяцев текущего года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "В 2023 году произвели 154 тысячи тонн сыра, примерно в том же темпе идем и в этом году - за первые пять месяцев изготовлено свыше 71,5 тысячи тонн. При этом увеличивается доля подмосковного сыра в общем объеме его производства как в Центральном федеральном округе, так и в целом в Российской Федерации. Каждый пятый килограмм отечественного сыра сейчас производится в Подмосковье", - сказал Воробьев, слова которого цитирует пресс-служба губернатора и правительства региона. Согласно сообщению, за последние годы в регионе сформировалось собственное импортозамещающее сыроделие, причем не только традиционных массовых видов, таких как "Российский", "Пошехонский", "Гауда" или широкого ассортимента плавленных сыров, но и изысканных - камамбера, бри, дорблю, а также твердых сортов со сроком созревания год. Увеличение объемов стало возможным во многом благодаря развитию крупных производств и частных сыроварен. Так, успешно действует первый завод сырного кластера в городском округе Дмитровский ООО "Сыровар", который специализируется на выпуске твердых сортов. В числе других крупных производителей в регионе - АО "Озерецкий молочный комбинат" в Дмитровском, Истринская сыроварня Олега Сироты, сыроварня "Сыр & Beer" в Королеве, ООО "Хохланд Руссланд" в Раменском, добавили в пресс-службе.

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россия, сыр, подмосковье