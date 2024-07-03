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"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту

"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту - 03.07.2024, ПРАЙМ

"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту

Доля отечественных сыров на рейсах "Аэрофлота" по итогам 2023 года составила 85-100%, мяса, рыбы и морепродуктов — свыше 90%, говорится в отчете авиакомпании. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:39+0300

2024-07-03T15:39+0300

2024-07-03T15:40+0300

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бортпитание

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Доля отечественных сыров на рейсах "Аэрофлота" по итогам 2023 года составила 85-100%, мяса, рыбы и морепродуктов — свыше 90%, говорится в отчете авиакомпании. "Аэрофлот" в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%. Большинство позиций в бортовом меню на 100% российское – это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки и так далее. Доля отечественных сыров в меню компании составила от 85 до 100%, мяса, рыбы и морепродуктов – свыше 90%, а доля российских вин возросла до 70%", — говорится в отчете. В авиакомпании "Россия" доля российских товаров в общем объеме закупок товаров для обслуживания на борту составила 74%, уточняется в документе.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает долю в производстве отечественных сыров, добавив, что каждый пятый килограмм сыра производится на предприятиях Московской области.

https://1prime.ru/20240703/syr-849698603.html

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россия, аэрофлот, питание, бортпитание, сыр