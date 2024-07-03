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"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту - 03.07.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240703/syr-849707922.html
"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту
"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту - 03.07.2024, ПРАЙМ
"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту
Доля отечественных сыров на рейсах "Аэрофлота" по итогам 2023 года составила 85-100%, мяса, рыбы и морепродуктов — свыше 90%, говорится в отчете авиакомпании. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:39+0300
2024-07-03T15:40+0300
экономика
россия
аэрофлот
питание
бортпитание
сыр
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Доля отечественных сыров на рейсах "Аэрофлота" по итогам 2023 года составила 85-100%, мяса, рыбы и морепродуктов — свыше 90%, говорится в отчете авиакомпании. "Аэрофлот" в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%. Большинство позиций в бортовом меню на 100% российское – это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки и так далее. Доля отечественных сыров в меню компании составила от 85 до 100%, мяса, рыбы и морепродуктов – свыше 90%, а доля российских вин возросла до 70%", — говорится в отчете. В авиакомпании "Россия" доля российских товаров в общем объеме закупок товаров для обслуживания на борту составила 74%, уточняется в документе.Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает долю в производстве отечественных сыров, добавив, что каждый пятый килограмм сыра производится на предприятиях Московской области.
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россия, аэрофлот, питание, бортпитание, сыр
Экономика, РОССИЯ, Аэрофлот, питание, бортпитание, сыр
15:39 03.07.2024 (обновлено: 15:40 03.07.2024)
 
"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из России для питания на борту

"Аэрофлот" в 2023 году увеличил долю сыров из РФ для питания на борту до 85-100%

© РИА Новости . Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкСыр
Сыр - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Таисия Воронцова
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Доля отечественных сыров на рейсах "Аэрофлота" по итогам 2023 года составила 85-100%, мяса, рыбы и морепродуктов — свыше 90%, говорится в отчете авиакомпании.
"Аэрофлот" в 2023 году нарастил долю российских продуктов и напитков на борту до более чем 90%. Большинство позиций в бортовом меню на 100% российское – это молочная продукция, птица, хлебобулочные изделия, соки и так далее. Доля отечественных сыров в меню компании составила от 85 до 100%, мяса, рыбы и морепродуктов – свыше 90%, а доля российских вин возросла до 70%", — говорится в отчете.
В авиакомпании "Россия" доля российских товаров в общем объеме закупок товаров для обслуживания на борту составила 74%, уточняется в документе.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что регион увеличивает долю в производстве отечественных сыров, добавив, что каждый пятый килограмм сыра производится на предприятиях Московской области.
Производство в России плавленого сыра Viola - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Воробьев оценил объем производства сыра в Подмосковье
13:58
 
ЭкономикаРОССИЯАэрофлотпитаниебортпитаниесыр
 
 
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