Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240703/tabak-849725105.html
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет
Минздрав разработал законопроект, по которому состав табачных изделий перестанет быть коммерческой тайной, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T23:12+0300
2024-07-03T23:12+0300
россия
табачная продукция
закон
минздрав
https://cdnn.1prime.ru/img/82843/32/828433229_0:134:3162:1913_1920x0_80_0_0_9031fc84e487a98e8e39e1bf137b5ba7.jpg
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Минздрав разработал законопроект, по которому состав табачных изделий перестанет быть коммерческой тайной, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.Ведомство предлагает внести поправки в Федеральный закон 98-ФЗ "О коммерческой тайне", который предлагается дополнить словами "о наличии и количестве в составе табачных изделий ингредиентов, приводящих к усилению табачной зависимости, оказывающих токсическое действие и т.д.".В Минздраве подчеркнули, что потребители табака не владеют полной информацией о составе потребляемой ими продукции. На пачках сигарет не указывается состав, однако в обязательном порядке содержатся предупреждения о вреде табакокурения.Министерство здравоохранения и раньше предлагало вывести состав табачной продукции из-под закона "О коммерческой тайне", но в 2017 году табачные компании не поддержали инициативу.
https://1prime.ru/20240615/tabak-849209948.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82843/32/828433229_217:0:2946:2047_1920x0_80_0_0_3660e4c204dc7c1427d9b85faf91f9e9.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, табачная продукция, закон, минздрав
РОССИЯ, табачная продукция, закон, Минздрав
23:12 03.07.2024
 
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет

Минздрав предложил не относить состав сигарет к коммерческой тайне

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТабачный цех на фабрике "Филип Моррис Ижора"
Табачный цех на фабрике Филип Моррис Ижора - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Минздрав разработал законопроект, по которому состав табачных изделий перестанет быть коммерческой тайной, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.
Ведомство предлагает внести поправки в Федеральный закон 98-ФЗ "О коммерческой тайне", который предлагается дополнить словами "о наличии и количестве в составе табачных изделий ингредиентов, приводящих к усилению табачной зависимости, оказывающих токсическое действие и т.д.".
В Минздраве подчеркнули, что потребители табака не владеют полной информацией о составе потребляемой ими продукции. На пачках сигарет не указывается состав, однако в обязательном порядке содержатся предупреждения о вреде табакокурения.
Министерство здравоохранения и раньше предлагало вывести состав табачной продукции из-под закона "О коммерческой тайне", но в 2017 году табачные компании не поддержали инициативу.
Сигареты - ПРАЙМ, 1920, 15.06.2024
В России запретили ввоз иностранного табака без акцизных марок
15 июня, 21:24
 
РОССИЯтабачная продукциязаконМинздрав
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала