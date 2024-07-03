https://1prime.ru/20240703/tabak-849725105.html
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет - 03.07.2024, ПРАЙМ
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет
Минздрав разработал законопроект, по которому состав табачных изделий перестанет быть коммерческой тайной, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T23:12+0300
2024-07-03T23:12+0300
2024-07-03T23:12+0300
россия
табачная продукция
закон
минздрав
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Минздрав разработал законопроект, по которому состав табачных изделий перестанет быть коммерческой тайной, пишет РБК со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.Ведомство предлагает внести поправки в Федеральный закон 98-ФЗ "О коммерческой тайне", который предлагается дополнить словами "о наличии и количестве в составе табачных изделий ингредиентов, приводящих к усилению табачной зависимости, оказывающих токсическое действие и т.д.".В Минздраве подчеркнули, что потребители табака не владеют полной информацией о составе потребляемой ими продукции. На пачках сигарет не указывается состав, однако в обязательном порядке содержатся предупреждения о вреде табакокурения.Министерство здравоохранения и раньше предлагало вывести состав табачной продукции из-под закона "О коммерческой тайне", но в 2017 году табачные компании не поддержали инициативу.
https://1prime.ru/20240615/tabak-849209948.html
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россия, табачная продукция, закон, минздрав
РОССИЯ, табачная продукция, закон, Минздрав
Минздрав предложил запретить скрывать состав сигарет
Минздрав предложил не относить состав сигарет к коммерческой тайне
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ.
Минздрав разработал законопроект, по которому состав табачных изделий перестанет быть коммерческой тайной, пишет РБК
со ссылкой на данные пресс-службы ведомства.
Ведомство предлагает внести поправки в Федеральный закон 98-ФЗ "О коммерческой тайне", который предлагается дополнить словами "о наличии и количестве в составе табачных изделий ингредиентов, приводящих к усилению табачной зависимости, оказывающих токсическое действие и т.д.".
В Минздраве подчеркнули, что потребители табака не владеют полной информацией о составе потребляемой ими продукции. На пачках сигарет не указывается состав, однако в обязательном порядке содержатся предупреждения о вреде табакокурения.
Министерство здравоохранения и раньше предлагало вывести состав табачной продукции из-под закона "О коммерческой тайне", но в 2017 году табачные компании не поддержали инициативу.
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