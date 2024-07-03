https://1prime.ru/20240703/tank-849715488.html
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП - 03.07.2024, ПРАЙМ
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП
Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:15+0300
2024-07-03T17:15+0300
2024-07-03T17:24+0300
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РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки наземной боевой техники, говорится в заявлении итальянской компании. "Leonardo и Rheinmetall подписали сегодня меморандум о взаимопонимании о создании нового совместного предприятия в равных долях, целью которого является развитие европейского промышленного и технологического подхода в области систем наземной обороны. Целью соглашения является промышленная разработка и последующая коммерциализация нового основного боевого танка и новой платформы Lynx для боевой бронированной системы (БМП - ред.) в рамках программ наземных систем итальянской армии", - сообщается в коммюнике. Уточняется, что сборка, испытания, мероприятия по доставке и логистическая поддержка техники будут осуществляться в Италии с итальянской долей участия в 60%. Ранее со ссылкой на источники итальянская финансовая газета Sole 24 Ore сообщила, что объем сделки, которая оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo намерена заключить с немецким концерном Rheinmetall на производство танков и другой бронетехники, составляет 20 миллиардов евро. По этим данным, срок соглашения рассчитан на 10 лет.
https://1prime.ru/20240702/ukraina-849671559.html
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италия, германия
Вооружения, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП
Итальянская Leonardo и Rheinmetall подписали меморандум о разработке танка и БМП
РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки наземной боевой техники, говорится в заявлении итальянской компании.
"Leonardo и Rheinmetall подписали сегодня меморандум о взаимопонимании о создании нового совместного предприятия в равных долях, целью которого является развитие европейского промышленного и технологического подхода в области систем наземной обороны. Целью соглашения является промышленная разработка и последующая коммерциализация нового основного боевого танка и новой платформы Lynx для боевой бронированной системы (БМП - ред.) в рамках программ наземных систем итальянской армии", - сообщается в коммюнике.
Уточняется, что сборка, испытания, мероприятия по доставке и логистическая поддержка техники будут осуществляться в Италии с итальянской долей участия в 60%.
Ранее со ссылкой на источники итальянская финансовая газета Sole 24 Ore сообщила, что объем сделки, которая оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo намерена заключить с немецким концерном Rheinmetall на производство танков и другой бронетехники, составляет 20 миллиардов евро. По этим данным, срок соглашения рассчитан на 10 лет.
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