https://1prime.ru/20240703/tank-849715488.html

Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП

Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП - 03.07.2024, ПРАЙМ

Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП

Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:15+0300

2024-07-03T17:15+0300

2024-07-03T17:24+0300

вооружения

италия

германия

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РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки наземной боевой техники, говорится в заявлении итальянской компании. "Leonardo и Rheinmetall подписали сегодня меморандум о взаимопонимании о создании нового совместного предприятия в равных долях, целью которого является развитие европейского промышленного и технологического подхода в области систем наземной обороны. Целью соглашения является промышленная разработка и последующая коммерциализация нового основного боевого танка и новой платформы Lynx для боевой бронированной системы (БМП - ред.) в рамках программ наземных систем итальянской армии", - сообщается в коммюнике. Уточняется, что сборка, испытания, мероприятия по доставке и логистическая поддержка техники будут осуществляться в Италии с итальянской долей участия в 60%. Ранее со ссылкой на источники итальянская финансовая газета Sole 24 Ore сообщила, что объем сделки, которая оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo намерена заключить с немецким концерном Rheinmetall на производство танков и другой бронетехники, составляет 20 миллиардов евро. По этим данным, срок соглашения рассчитан на 10 лет.

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италия

германия

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италия, германия