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Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП - 03.07.2024, ПРАЙМ
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП
Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:15+0300
2024-07-03T17:24+0300
вооружения
италия
германия
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РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки наземной боевой техники, говорится в заявлении итальянской компании. "Leonardo и Rheinmetall подписали сегодня меморандум о взаимопонимании о создании нового совместного предприятия в равных долях, целью которого является развитие европейского промышленного и технологического подхода в области систем наземной обороны. Целью соглашения является промышленная разработка и последующая коммерциализация нового основного боевого танка и новой платформы Lynx для боевой бронированной системы (БМП - ред.) в рамках программ наземных систем итальянской армии", - сообщается в коммюнике. Уточняется, что сборка, испытания, мероприятия по доставке и логистическая поддержка техники будут осуществляться в Италии с итальянской долей участия в 60%. Ранее со ссылкой на источники итальянская финансовая газета Sole 24 Ore сообщила, что объем сделки, которая оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo намерена заключить с немецким концерном Rheinmetall на производство танков и другой бронетехники, составляет 20 миллиардов евро. По этим данным, срок соглашения рассчитан на 10 лет.
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италия, германия
Вооружения, ИТАЛИЯ, ГЕРМАНИЯ
17:15 03.07.2024 (обновлено: 17:24 03.07.2024)
 
Итальянская и немецкая компании будут разрабатывать танк и БМП

Итальянская Leonardo и Rheinmetall подписали меморандум о разработке танка и БМП

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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РИМ, 3 июл - ПРАЙМ. Итальянская машиностроительная группа Leonardo подписала с немецким оборонным концерном Rheinmetall соглашение по стратегическому партнерству в сфере разработки наземной боевой техники, говорится в заявлении итальянской компании.
"Leonardo и Rheinmetall подписали сегодня меморандум о взаимопонимании о создании нового совместного предприятия в равных долях, целью которого является развитие европейского промышленного и технологического подхода в области систем наземной обороны. Целью соглашения является промышленная разработка и последующая коммерциализация нового основного боевого танка и новой платформы Lynx для боевой бронированной системы (БМП - ред.) в рамках программ наземных систем итальянской армии", - сообщается в коммюнике.
Уточняется, что сборка, испытания, мероприятия по доставке и логистическая поддержка техники будут осуществляться в Италии с итальянской долей участия в 60%.
Ранее со ссылкой на источники итальянская финансовая газета Sole 24 Ore сообщила, что объем сделки, которая оборонная и аэрокосмическая группа Leonardo намерена заключить с немецким концерном Rheinmetall на производство танков и другой бронетехники, составляет 20 миллиардов евро. По этим данным, срок соглашения рассчитан на 10 лет.
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