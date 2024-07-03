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Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга" - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга"
Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга" - 03.07.2024, ПРАЙМ
Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга"
Удар Вооруженных сил Украины по подстанции "Радуга" в городе Энергодар является терактом, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:13+0300
2024-07-03T16:15+0300
происшествия
энергодар
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Удар Вооруженных сил Украины по подстанции "Радуга" в городе Энергодар является терактом, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина."В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт", — отметила представитель объекта.Ранее глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что СУ с помощью беспилотников атаковали подстанцию, в результате чего восемь сотрудников Запорожской АЭС получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.Кроме того, большая часть Энергодара осталась без света и воды, что создает угрозу жизнеобеспечению. Некоторые объекты Запорожской АЭС также не функционируют штатно, но меры ядерной безопасности выполняются полностью.
https://1prime.ru/20240703/zaes-849706089.html
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энергодар
Происшествия, Энергодар
16:13 03.07.2024 (обновлено: 16:15 03.07.2024)
 
Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга"

Яшина: удар ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС является терактом

© РИА Новости . РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Удар Вооруженных сил Украины по подстанции "Радуга" в городе Энергодар является терактом, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина.
"В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт", — отметила представитель объекта.
Ранее глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что СУ с помощью беспилотников атаковали подстанцию, в результате чего восемь сотрудников Запорожской АЭС получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Кроме того, большая часть Энергодара осталась без света и воды, что создает угрозу жизнеобеспечению. Некоторые объекты Запорожской АЭС также не функционируют штатно, но меры ядерной безопасности выполняются полностью.
Запорожская АЭС - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
ВСУ нанесли удары беспилотниками по инфраструктуре ЗАЭС, сообщил Лихачев
15:14
 
ПроисшествияЭнергодар
 
 
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