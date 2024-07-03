https://1prime.ru/20240703/terakt-849710499.html

Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга"

Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Представитель ЗАЭС назвала терактом удар ВСУ по подстанции "Радуга"

Удар Вооруженных сил Украины по подстанции "Радуга" в городе Энергодар является терактом, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:13+0300

2024-07-03T16:13+0300

2024-07-03T16:15+0300

происшествия

энергодар

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Удар Вооруженных сил Украины по подстанции "Радуга" в городе Энергодар является терактом, заявила директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина."В последнее время атаки носят системный характер. Бьют прямо по ключевым объектам жизнеобеспечения города. "Радуга" - это один из основных наших узлов энергоснабжения. Это теракт", — отметила представитель объекта.Ранее глава госкорпорации Росатом Алексей Лихачев заявил, что СУ с помощью беспилотников атаковали подстанцию, в результате чего восемь сотрудников Запорожской АЭС получили ранения. Один из них находится в тяжелом состоянии.Кроме того, большая часть Энергодара осталась без света и воды, что создает угрозу жизнеобеспечению. Некоторые объекты Запорожской АЭС также не функционируют штатно, но меры ядерной безопасности выполняются полностью.

https://1prime.ru/20240703/zaes-849706089.html

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