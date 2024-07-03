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СПбМТСБ отметила рост торгов срочного рынка в России

СПбМТСБ отметила рост торгов срочного рынка в России - 03.07.2024, ПРАЙМ

СПбМТСБ отметила рост торгов срочного рынка в России

Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июне вырос на 13,6% по сравнению с | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:01+0300

2024-07-03T17:01+0300

2024-07-03T17:01+0300

экономика

россия

спбмтсб

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Оборот торгов нефтепродуктами в секции срочного рынка на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в июне вырос на 13,6% по сравнению с маем, достигнув отметки в 877,9 миллиона рублей, сообщила торговая площадка. В апреле объем торгов на срочном рынке превысил 1 миллиард рублей, а в мае снизился до 773 миллионов. "В июне 2024 года в секции срочного рынка Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи оборот торгов составил 877,9 миллиона рублей, на 13,6% превысив соответствующий показатель мая текущего года", - говорится в сообщении. В натуральном выражении объем торгов вырос на 7,8% относительно предыдущего месяца (28 700 тонн). Всего в июне в секции срочного рынка заключено 5 782 контракта. В настоящее время СПбМТСБ предлагает участникам топливного рынка России линейку поставочных и расчетных фьючерсных контрактов на все основные виды нефтепродуктов: бензин Аи-92, бензин Аи-95, дизельное топливо, сжиженные углеводородные газы и конденсат газовый стабильный. В конце февраля ФАС и Минэнерго России утвердили рекомендательный норматив продаж топлива на срочном рынке - 1% от нормативов в основной секции. Однако в июне президент СПбМТСБ Игорь Артемьев в интервью РИА Новости рассказал, что с 2025 года году продажи топлива на срочном рынке станут обязательными. В конце мая вице-премьер РФ Александр Новак поручил Минэнерго, Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России и СПбМТСБ продолжить подготовку проекта дорожной карты развития срочного рынка топлива на биржевых торгах.

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россия, спбмтсб