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Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией
Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией
Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, заявил российский лидер Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:53+0300
2024-07-03T11:53+0300
2024-07-03T11:58+0300
экономика
россия
монголия
товарооборот
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, заявил российский лидер Владимир Путин."В этом году видим значительный рост", — сказал глава государства в рамках встречи со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.Российский президент заметил, что в предыдущем году было небольшое снижение объемов товарооборота, но в этом году наблюдается курс на уверенный рост. Путин отметил хороший темп объемов товарооборота в первом полугодии текущего года.Такие положительные тенденции свидетельствуют о развитии экономической кооперации между Россией и Монголией, заключил президент.
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россия, монголия, товарооборот, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, товарооборот, Владимир Путин
Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией
Путин: товарооборот между Россией и Монголией демонстрирует уверенный рост
АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, заявил российский лидер Владимир Путин.
"В этом году видим значительный рост", — сказал глава государства в рамках встречи со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
Российский президент заметил, что в предыдущем году было небольшое снижение объемов товарооборота, но в этом году наблюдается курс на уверенный рост. Путин отметил хороший темп объемов товарооборота в первом полугодии текущего года.
Такие положительные тенденции свидетельствуют о развитии экономической кооперации между Россией и Монголией, заключил президент.
Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях