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Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией
Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией
Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, заявил российский лидер Владимир Путин. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:53+0300
2024-07-03T11:58+0300
экономика
россия
монголия
товарооборот
владимир путин
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, заявил российский лидер Владимир Путин."В этом году видим значительный рост", — сказал глава государства в рамках встречи со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.Российский президент заметил, что в предыдущем году было небольшое снижение объемов товарооборота, но в этом году наблюдается курс на уверенный рост. Путин отметил хороший темп объемов товарооборота в первом полугодии текущего года.Такие положительные тенденции свидетельствуют о развитии экономической кооперации между Россией и Монголией, заключил президент.
https://1prime.ru/20240425/mongoliya-847688085.html
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россия, монголия, товарооборот, владимир путин
Экономика, РОССИЯ, МОНГОЛИЯ, товарооборот, Владимир Путин
11:53 03.07.2024 (обновлено: 11:58 03.07.2024)
 
Путин отметил уверенный рост товарооборота между Россией и Монголией

Путин: товарооборот между Россией и Монголией демонстрирует уверенный рост

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВизит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума "Один пояс, один путь"
Визит президента РФ В. Путина в Китай для участия в мероприятиях третьего Международного форума Один пояс, один путь - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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АСТАНА, 3 июл - ПРАЙМ. Товарооборот между Россией и Монголией в 2024 году демонстрирует устойчивый рост, заявил российский лидер Владимир Путин.
"В этом году видим значительный рост", — сказал глава государства в рамках встречи со своим монгольским коллегой Ухнаагийном Хурэлсухом.
Российский президент заметил, что в предыдущем году было небольшое снижение объемов товарооборота, но в этом году наблюдается курс на уверенный рост. Путин отметил хороший темп объемов товарооборота в первом полугодии текущего года.
Такие положительные тенденции свидетельствуют о развитии экономической кооперации между Россией и Монголией, заключил президент.
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Россия и Монголия перешли на расчеты в рублях и юанях
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ЭкономикаРОССИЯМОНГОЛИЯтоварооборотВладимир Путин
 
 
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