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Эрдоган назвал совместную с Россией цель по товарообороту - 03.07.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эрдоган назвал совместную с Россией цель по товарообороту
Эрдоган назвал совместную с Россией цель по товарообороту - 03.07.2024, ПРАЙМ
Эрдоган назвал совместную с Россией цель по товарообороту
Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путины назвал общую для двух государств цель по товарообороту. Встреча лидеров... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:19+0300
2024-07-03T15:29+0300
экономика
турция
россия
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
товарооборот
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путины назвал общую для двух государств цель по товарообороту. Встреча лидеров состоялась в Астане на саммите ШОС. "У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель - достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", - сказал турецкий лидер.Отношения между двумя странами развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, отдельно подчеркнул Путин.При этом по итогам 2022-го товарооборот между Россией и Турцией вырос на 86 процентов и составил рекордные 62 млрд долларов.В середине июня Путин объяснил падение товарооборота с Турцией, оно связано с изменением стоимости товаров. Однако он выразил уверенность, что в ближайшее время странам удастся исправить эту ситуацию.
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турция, россия, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, товарооборот
Экономика, ТУРЦИЯ, РОССИЯ, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, товарооборот
15:19 03.07.2024 (обновлено: 15:29 03.07.2024)
 
Эрдоган назвал совместную с Россией цель по товарообороту

Эрдоган: цель России и Турции - товарооборот в 100 мдрд долларов

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
Президент РФ Владимир Путин и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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МОСКВА, 3 июл – ПРАЙМ. Президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с российским президентом Владимиром Путины назвал общую для двух государств цель по товарообороту. Встреча лидеров состоялась в Астане на саммите ШОС.
"У нас сейчас объем в 55 миллиардов долларов… Наша цель - достичь 100 миллиардов долларов (товарооборота), и мы верим, что сможем его достичь", - сказал турецкий лидер.
Отношения между двумя странами развиваются поступательно, несмотря на все сложности текущего момента в мире, отдельно подчеркнул Путин.
При этом по итогам 2022-го товарооборот между Россией и Турцией вырос на 86 процентов и составил рекордные 62 млрд долларов.
В середине июня Путин объяснил падение товарооборота с Турцией, оно связано с изменением стоимости товаров. Однако он выразил уверенность, что в ближайшее время странам удастся исправить эту ситуацию.
Вид на Стамбул, Турция
Турецкие банки пообещали расширить прием платежей из России, пишут СМИ
28 мая, 08:05
 
ЭкономикаТУРЦИЯРОССИЯРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир Путинтоварооборот
 
 
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