https://1prime.ru/20240703/tsb-849712469.html

Набиуллина ответила на слова Дерипаски о фондовом рынке

Набиуллина ответила на слова Дерипаски о фондовом рынке - 03.07.2024, ПРАЙМ

Набиуллина ответила на слова Дерипаски о фондовом рынке

Центробанк России видит перспективы российского фондового рынка, рынок капитала не исчерпан, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:26+0300

2024-07-03T16:26+0300

2024-07-03T16:27+0300

банк россии

эльвира набиуллина

россия

фондовый рынок

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - ПРАЙМ. Центробанк России видит перспективы российского фондового рынка, рынок капитала не исчерпан, сказала глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе Банка России. Бизнесмен Олег Дерипаска заявил на конгрессе, что не верит в российский фондовый рынок и считает приоритетными вложения в долговой рынок, а на следующем этапе драйвером развития экономики будет развитие финтеха. "Что касается ключевой ставки и стоимости денег, мы понимаем, что для развития экономики, для инвестирования в производительность труда, в технологии, нужны долгосрочные финансовые ресурсы. И поэтому активно работаем над тем, чтобы развивать и рынки облигаций, и рынок акций. Я, в отличие от Олега Владимировича, вижу там перспективы. Это тяжелая работа", - сказала Набиуллина. При этом она отметила, что видит проблему в том, что крупные компании не хотят выходить на рынок капитала. "У нас сейчас есть инвесторы, которые хотят вкладываться не только в технологичные компании, у нас очередь стоит для того, чтобы вложиться в IPO, но крупные не хотят, потому что действительно прибыли позволяют не выходить за этим и представляется более легким возможность получить льготные кредиты. Но я думаю, что рынок капитала, безусловно, потенциал его не исчерпан", - добавила она. При этом глава ЦБ подчеркнула, что нужны долгосрочные финансовые ресурсы, в том числе долгосрочные кредиты.

https://1prime.ru/20240703/nabiullina-849710613.html

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эльвира набиуллина, россия, фондовый рынок