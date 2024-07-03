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Эксперт рассказал о цели акция Центробанка "Монетная неделя"

Эксперт рассказал о цели акция Центробанка "Монетная неделя" - 03.07.2024, ПРАЙМ

Эксперт рассказал о цели акция Центробанка "Монетная неделя"

ЦБ РФ в третий раз проводит акцию "Монетная неделя" для того, чтобы компенсировать дефицит монет у банков и предприятий, а не выводить из обращения мелочь,... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T20:11+0300

2024-07-03T20:11+0300

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. ЦБ РФ в третий раз проводит акцию "Монетная неделя" для того, чтобы компенсировать дефицит монет у банков и предприятий, а не выводить из обращения мелочь, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Акция "Монетная неделя" проводилась с 20 мая по 2 июня — можно было принести мелочь в банк и обменять ее на бумажные деньги или без комиссии зачислить сумму на свой счет. Ранее ЦБ сообщил, что россияне в ходе акции обменяли более 31 миллиона монет, что почти в 1,5 раза больше, чем в прошлом году. "ЦБ не собирается этой акцией выводить из обращения мелочь. Регулятор в третий раз проводит эту акцию для того, чтобы компенсировать дефицит монет у банков и предприятий", — сказал Осадчий. Он отметил, что по данным ЦБ на 1 апреля 2024 года в обращении находятся 72,3 миллиарда монет, суммарный вес которых составляет 223 тысячи тонн, по 1,5 килограмма на россиянина. "ЦБ РФ перестал массово чеканить монеты достоинством 1 и 5 копеек в 2009 году (крымский выпуск 2014 года в оборот фактически не попал). 10 и 50 копеек последний раз чеканились в 2015 году. Чеканка мелочи остановлена из-за нерентабельности. Поэтому выгоднее не чеканить мелочь, а собирать ее в ходе таких акций", — заключил эксперт.Осадчий подчеркнул, что дефицит монет у банков и предприятий образуется из-за "эффекта ниппеля": мало кто ходит в магазины с мелочью, тогда как монеты, полученные на сдачу, оседают в карманах населения. Из-за этого эффекта происходит постоянный отток мелочи из касс банков и предприятий, а притока мелких монет, достоинством меньше рубля, нет.

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