https://1prime.ru/20240703/tsvetmet-849689278.html

Цены на медь растут благодаря надеждам на снижение ставки ФРС

Цены на медь растут благодаря надеждам на снижение ставки ФРС - 03.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь растут благодаря надеждам на снижение ставки ФРС

Цены на медь растут в среду на фоне возобновившихся надежд на снижение ставок в США, в то время как неутешительные прогнозы физического спроса со стороны... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:44+0300

2024-07-03T11:44+0300

2024-07-03T11:44+0300

рынки

цветные металлы

https://cdnn.1prime.ru/img/76569/16/765691654_0:183:1500:1027_1920x0_80_0_0_f5e4c16a87db13fbc2bf72485fec4936.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Цены на медь растут в среду на фоне возобновившихся надежд на снижение ставок в США, в то время как неутешительные прогнозы физического спроса со стороны главного потребителя – Китая – сдержали рост котировок.Трехмесячные фьючерсы на медь на LME к 04.03 по Гринвичу подорожали на 0,2%, до 9694,50 доллара за тонну, а наиболее активно торгуемые августовские контракты на медь на SHFE выросли на 0,2%, до 78 910 юаней (10 849,27 доллара) за тонну.Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл во вторник в ходе выступления умеренно высказался в пользу мягкой денежно-кредитной политики, предположив, что центральный банк США, скорее всего, начнет цикл смягчения позднее в этом году.Усиление ожиданий касательно снижения ставок повысило спрос инвесторов на рынке акций и улучшило перспективы общего спроса на металлы. Однако затянувшийся кризис в сфере недвижимости Китая и высокие цены ослабили спрос со стороны основного потребителя, что оказало давление на цены.В июне активность в сфере услуг в Китае росла самыми медленными темпами за восемь месяцев, а уровень доверия достиг четырехлетнего минимума, что было вызвано замедлением роста новых заказов, показал в среду опрос частного сектора.Согласно заметке Macquarie от 1 июля, внутренний спрос на медь в стране за первое полугодие вырос на 2%, а за весь год спрос, вероятно, сократится на 0,5%, учитывая базу сравнения во втором полугодии.Но, как добавили в Macquarie, структурно позитивные условия в секторе и напряженность на сырьевых рынках заставили большинство инвесторов сосредоточиться на "покупке при падении".Горнодобывающая компания Freeport McMoran во вторник заявила, что ожидает меньших, чем ожидалось, продаж во втором квартале из-за задержки с получением экспортной лицензии для своего индонезийского филиала.Цинк на LME вырос на 0,7%, до 2941,50 доллара за тонну, свинец прибавил 0,4%, до 2211,50 доллара, а никель вырос на 1%, до 17 170 долларов, в то время как олово упало на 0,5%, до 32 760 долларов, а алюминий снизился на 0,1%, до 2519,50 доллара.Цинк на SHFE подорожал на 0,3%, до 24 510 юаней за тонну, алюминий - на 0,4%, до 20 430 юаней, никель подешевел - на 0,3%, до 137 190 юаней, свинец - на 0,9%, до 19 495 юаней, олово - на 0,5%, до 272 970 юаней.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынки, цветные металлы