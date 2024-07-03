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Цены на медь растут на фоне ослабления доллара

Цены на медь растут на фоне ослабления доллара - 03.07.2024, ПРАЙМ

Цены на медь растут на фоне ослабления доллара

Фьючерсы на медь в среду растут четвертую сессию подряд, получая поддержку со стороны укрепления спроса в Китае, ослабления доллара США и усиления надежд на... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T19:28+0300

2024-07-03T19:28+0300

2024-07-03T19:28+0300

рынки

цветные металлы

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Фьючерсы на медь в среду растут четвертую сессию подряд, получая поддержку со стороны укрепления спроса в Китае, ослабления доллара США и усиления надежд на понижение процентных ставок.По состоянию на 14.40 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME выросли на 2,3%, до 9892 долларов за тонну.Котировки фьючерсов на медь на LME упали на 12 с момента достижения рекордного максимума 11104,50 доллара 20 мая в ходе ралли, вызванного спекулятивными инвесторами и фондами.Цены на медь получили поддержку со стороны данных по заявкам на пособие по безработице в США, активности в сфере услуг и промышленным заказам, слабость которых столкнула доллар к двухнедельному минимуму. Слабый доллар делает деноминированные в долларах сырьевые товары менее дорогостоящими для покупателей, использующих другие валюты.Инвесторы также были воодушевлены признаками укрепления спроса в Китае, крупнейшем мировом потребителе металлов.Алюминий на LME подорожал на 1,1%, до 2549 долларов за тонну, никель – на 2,8%, до 17 480 долларов, цинк вырос в цене на 2,3%, до 2990 долларов. Свинец подорожал на 0,8%, до 2219 доллара за тонну, а олово выросло в цене на 1,2%, до 32 305 долларов.

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рынки, цветные металлы