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Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год

Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - 03.07.2024, ПРАЙМ

Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год

Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,60% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил Институт... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T10:20+0300

2024-07-03T10:20+0300

2024-07-03T10:20+0300

экономика

турция

инфляция

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АНКАРА, 3 июл - ПРАЙМ. Годовая инфляция в Турции в июне замедлилась впервые за год - до 71,60% с 75,45% в мае, в месячном выражении рост цен составил 1,64%, сообщил Институт статистики страны (TUIK). В последний раз замедление годовой инфляции в Турции фиксировали в июне прошлого года - тогда она составила 38,21% против 39,6% в мае. После этого инфляция лишь ускорялась: показатель мая нынешнего года в 75,45% стал максимальным с ноября 2022 года. "Годовая инфляция в июне замедлилась до 71,60% в годовом исчислении, цены выросли на 1,64% в месячном", - сообщил TUIK. При этом группа турецких независимых экономистов (ENAG) оценила годовую инфляцию в июне в 113,08% против майских 120,66%. Власти страны в лице президента и главы Центробанка ранее неоднократно заявляли, что ожидают пика инфляции в мае, а с июня рассчитывают на её быстрое снижение. Министр финансов и казначейства Турции Мехмет Шимшек ранее заявлял, что правительство страны рассчитывает достичь ценовой стабильности и однозначных показателей инфляции к 2026 году.

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турция, инфляция