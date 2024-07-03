https://1prime.ru/20240703/turtsiya-849709949.html

Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России

Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России - 03.07.2024, ПРАЙМ

Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России

Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:04+0300

2024-07-03T16:04+0300

2024-07-03T16:16+0300

россия

турция

туризм

владимир путин

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn.1prime.ru/img/84164/61/841646144_0:187:2979:1862_1920x0_80_0_0_452d302b2aaf22e7878493da9e51af34.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он заявил в рамках переговоров в Астане.По словам главы государства, турецкая сторона в 2023 году приняла рекордное число российских путешественников."Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан России", — сказал российский лидер.Ранее сообщалось, что в первые пять месяцев этого года Турцию посетило почти 16 миллионов иностранных туристов. За этот период в Турцию прибыли более 739 тысяч российских туристов, что составляет более 14% от общего числа иностранных туристов.

https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, турция, туризм, владимир путин, реджеп тайип эрдоган