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Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России
Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:04+0300
2024-07-03T16:16+0300
россия
турция
туризм
владимир путин
реджеп тайип эрдоган
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он заявил в рамках переговоров в Астане.По словам главы государства, турецкая сторона в 2023 году приняла рекордное число российских путешественников."Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан России", — сказал российский лидер.Ранее сообщалось, что в первые пять месяцев этого года Турцию посетило почти 16 миллионов иностранных туристов. За этот период в Турцию прибыли более 739 тысяч российских туристов, что составляет более 14% от общего числа иностранных туристов.
https://1prime.ru/20240703/erdogan-849707262.html
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россия, турция, туризм, владимир путин, реджеп тайип эрдоган
РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
16:04 03.07.2024 (обновлено: 16:16 03.07.2024)
 
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России

Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для российских туристов

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
© POOL
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он заявил в рамках переговоров в Астане.
По словам главы государства, турецкая сторона в 2023 году приняла рекордное число российских путешественников.
"Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан России", — сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что в первые пять месяцев этого года Турцию посетило почти 16 миллионов иностранных туристов. За этот период в Турцию прибыли более 739 тысяч российских туристов, что составляет более 14% от общего числа иностранных туристов.
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите ШОС
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию
15:26
 
РОССИЯТУРЦИЯТуризмВладимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
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