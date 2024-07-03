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Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России - 03.07.2024, ПРАЙМ
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России
Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T16:04+0300
2024-07-03T16:04+0300
2024-07-03T16:16+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он заявил в рамках переговоров в Астане.По словам главы государства, турецкая сторона в 2023 году приняла рекордное число российских путешественников."Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан России", — сказал российский лидер.Ранее сообщалось, что в первые пять месяцев этого года Турцию посетило почти 16 миллионов иностранных туристов. За этот период в Турцию прибыли более 739 тысяч российских туристов, что составляет более 14% от общего числа иностранных туристов.
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РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Туризм, Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для туристов из России
Путин поблагодарил Эрдогана за условия в Турции для российских туристов
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин выразил благодарность президенту Турции Реджепу Эрдогану за условия, созданные в Турции для российских туристов. Об этом он заявил в рамках переговоров в Астане.
По словам главы государства, турецкая сторона в 2023 году приняла рекордное число российских путешественников.
"Хотел бы вас поблагодарить за условия, которые создаются в Турции для граждан России", — сказал российский лидер.
Ранее сообщалось, что в первые пять месяцев этого года Турцию посетило почти 16 миллионов иностранных туристов. За этот период в Турцию прибыли более 739 тысяч российских туристов, что составляет более 14% от общего числа иностранных туристов.
Путин пообещал Эрдогану обязательно приехать в Турцию