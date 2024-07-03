https://1prime.ru/20240703/ukraina-849688359.html

"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ

"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ - 03.07.2024, ПРАЙМ

"Пентагон упустил главное". В США раскрыли причину провала ВСУ

Украинские власти посредством своей зацикленности на западной помощи сами приближают себя в катастрофе, так как военная помощь не дает ВСУ преимуществ на поле... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T11:39+0300

2024-07-03T11:39+0300

2024-07-03T11:39+0300

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Украинские власти посредством своей зацикленности на западной помощи сами приближают себя в катастрофе, так как военная помощь не дает ВСУ преимуществ на поле боя, пишет обозреватель РИА Новости со ссылкой на информацию аналитического центра Defense Priorities. "Надежды Украины вернуть территорию военной силой не оправдываются, несмотря на поток западной помощи", — отмечает эксперт.При этом западные СМИ неоднократно писали, поставки военной помощи на Украину задерживаются, в чем киевские власти винили Вашингтон. Однако, по утверждению автора статьи, провалы ВСУ обсуловлены вовсе не задержками в поставках.Кроме того, агентство упоминает недавно принятый на Украине "скандальный" закон об ужесточении мобилизации, который призван восполнить кадровый голод в рядках украинских военный. Тем не менее, несмотря на все, казалось бы, меры, военных армии катастрофически не хватает. Обозреватель издание отмечает, что Киев и Запад "наступают на одни и те же грабли", постоянно возвращаясь к деструктивному способу урегулирования конфликта. По его словам, им нужно наконец принять, что пришло время садиться за стол переговоров.

https://1prime.ru/20240703/provokatsiya-849687032.html

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