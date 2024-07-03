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Politico выяснила истинное отношение европейцев к конфликту на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Politico выяснила истинное отношение европейцев к конфликту на Украине
Politico выяснила истинное отношение европейцев к конфликту на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Politico выяснила истинное отношение европейцев к конфликту на Украине
Большая часть европейцев считает, что конфликт на Украине закончится сделкой между Москвой и Киевом. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T11:51+0300
2024-07-03T11:51+0300
опрос
ес
украина
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Большая часть европейцев считает, что конфликт на Украине закончится сделкой между Москвой и Киевом. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", опубликованные газетой Politico.Аналитики побеседовали с 19 566 участниками в первой половине мая 2024 года в 15 странах.По данным опроса, большинство населения практически всех стран Европы считают, что конфликт закончится заключением Москвой и Киевом компромиссной сделки. Кроме того, в Европе считают плохой идеей присоединение Украины к ЕС. Такого мнения придерживаются 54 процента опрошенных в Германии, 50 процентов - в Болгарии, 48 - в Чехии, 40 - во Франции, 39 - в Греции, 38 - в Италии.При этом, жители Греции, Италии и Болгарии полагают, что Евросоюз должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров.
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украина
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опрос, ес, украина
опрос, ЕС, УКРАИНА
11:51 03.07.2024
 
Politico выяснила истинное отношение европейцев к конфликту на Украине

Politiсo: европейцы больше не верят в победу Украины над Россией

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКоролевский дворец на площади Дам в Амстердаме
Королевский дворец на площади Дам в Амстердаме - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Большая часть европейцев считает, что конфликт на Украине закончится сделкой между Москвой и Киевом. Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра "Европейский совет по международным отношениям", опубликованные газетой Politico.
Аналитики побеседовали с 19 566 участниками в первой половине мая 2024 года в 15 странах.
По данным опроса, большинство населения практически всех стран Европы считают, что конфликт закончится заключением Москвой и Киевом компромиссной сделки.
Кроме того, в Европе считают плохой идеей присоединение Украины к ЕС. Такого мнения придерживаются 54 процента опрошенных в Германии, 50 процентов - в Болгарии, 48 - в Чехии, 40 - во Франции, 39 - в Греции, 38 - в Италии.
При этом, жители Греции, Италии и Болгарии полагают, что Евросоюз должен подтолкнуть Украину к началу мирных переговоров.
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