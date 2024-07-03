https://1prime.ru/20240703/ukraina-849690184.html

СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского

СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского - 03.07.2024, ПРАЙМ

СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского

Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:02+0300

2024-07-03T12:02+0300

2024-07-03T12:55+0300

спецоперация на украине

россия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало издание Washington Times."Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — сообщается в материале.Кроме того, отмечается, что Россия извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, так как из-за этого рейтинг Зеленского с каждым днем только снижается, а Запад все меньше хочет оказывать Киеву военную помощь.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.

https://1prime.ru/20240702/ogon-849662648.html

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россия, украина, владимир зеленский