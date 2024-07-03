https://1prime.ru/20240703/ukraina-849690184.html
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского - 03.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского
Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:02+0300
2024-07-03T12:02+0300
2024-07-03T12:55+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/31/842553180_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_c2e44c8b4d018cfb91a71fe2a60d60d6.jpg
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало издание Washington Times."Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — сообщается в материале.Кроме того, отмечается, что Россия извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, так как из-за этого рейтинг Зеленского с каждым днем только снижается, а Запад все меньше хочет оказывать Киеву военную помощь.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
https://1prime.ru/20240702/ogon-849662648.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84255/31/842553180_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_02f2452c05219979977af0db097b2a9c.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского
WT: падение доверия в мире к Зеленскому приближает мирные переговоры с Россией
МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ.
Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало издание Washington Times.
"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — сообщается в материале.
Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией
Кроме того, отмечается, что Россия извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, так как из-за этого рейтинг Зеленского с каждым днем только снижается, а Запад все меньше хочет оказывать Киеву военную помощь.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.