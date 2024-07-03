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СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849690184.html
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского - 03.07.2024, ПРАЙМ
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского
Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:02+0300
2024-07-03T12:55+0300
спецоперация на украине
россия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало издание Washington Times."Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — сообщается в материале.Кроме того, отмечается, что Россия извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, так как из-за этого рейтинг Зеленского с каждым днем только снижается, а Запад все меньше хочет оказывать Киеву военную помощь.14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
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россия, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Владимир Зеленский
12:02 03.07.2024 (обновлено: 12:55 03.07.2024)
 
СМИ: Россия получила неожиданную "помощь" от Зеленского

WT: падение доверия в мире к Зеленскому приближает мирные переговоры с Россией

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Вероятность мирных переговоров по украинскому конфликту приближается по мере падения доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в мире, о чем рассказало издание Washington Times.

"Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в США, где Трамп обещает в случае избрания стремиться положить конец украинскому конфликту", — сообщается в материале.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 02.07.2024
Орбан предложил Зеленскому прекратить огонь и начать переговоры с Россией
Вчера, 14:14
Кроме того, отмечается, что Россия извлекает выгоду из продолжения украинского конфликта, так как из-за этого рейтинг Зеленского с каждым днем только снижается, а Запад все меньше хочет оказывать Киеву военную помощь.
14 июня на встрече с руководством МИД президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна вывести свои войска со всей территории новых российских регионов, таких как Луганская народная республика, Донецкая, Херсонская и Запорожская области, для начала переговоров.
Он также отметил, что боевые действия прекратятся только после того, как украинские власти согласятся на это условие. Киев должен официально уведомить о своем отказе от планов вступления в НАТО. Российский лидер подчеркнул, что для мирного урегулирования конфликта на Украине необходим нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус этой страны.
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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