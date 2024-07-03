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Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов - 03.07.2024, ПРАЙМ
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Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов - 03.07.2024, ПРАЙМ
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов
Соединенные Штаты и Европейский союз спровоцировали эскалацию украинского конфликта, а теперь сами же его и затягивают. Об этом заявил глава Минобороны России... | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T12:53+0300
2024-07-03T12:53+0300
россия
украина
запад
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МИНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз спровоцировали эскалацию украинского конфликта, а теперь сами же его и затягивают. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. "Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает", - сообщил министр в ходе свеого выстпуления на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ в среду. Также он добавил, что представители западной элиты всему способами потворствуют временному правительству Украины в "повсеместном насаждении нацизма". По его словам, в таких условиях Россия благодарна проявленной странами СНГ солидарности в в противостоянии героизации нацизма и фальсификации истории.
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россия, украина, запад
РОССИЯ, УКРАИНА, ЗАПАД
12:53 03.07.2024
 
Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов

Белоусов: Запад сознательно и целенаправленно затягивает украинский кризис

© Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
Министр обороны РФ А. Белоусов проинспектировал центр управления Сухопутных войск
© Пресс-служба Минобороны РФ
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МИНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз спровоцировали эскалацию украинского конфликта, а теперь сами же его и затягивают. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов.
"Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает", - сообщил министр в ходе свеого выстпуления на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ в среду.
Также он добавил, что представители западной элиты всему способами потворствуют временному правительству Украины в "повсеместном насаждении нацизма". По его словам, в таких условиях Россия благодарна проявленной странами СНГ солидарности в в противостоянии героизации нацизма и фальсификации истории.
Поездка министра обороны РФ А. Белоусова в Приморье
Шеф Пентагона провел переговоры с Белоусовым
25 июня, 22:20
 
РОССИЯУКРАИНАЗАПАД
 
 
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