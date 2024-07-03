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Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов

Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов - 03.07.2024, ПРАЙМ

Запад сознательно затягивает украинский кризис, заявил Белоусов

Соединенные Штаты и Европейский союз спровоцировали эскалацию украинского конфликта, а теперь сами же его и затягивают. Об этом заявил глава Минобороны России... | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T12:53+0300

2024-07-03T12:53+0300

2024-07-03T12:53+0300

россия

украина

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МИНСК, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты и Европейский союз спровоцировали эскалацию украинского конфликта, а теперь сами же его и затягивают. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов. "Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас - целенаправленно его затягивает", - сообщил министр в ходе свеого выстпуления на заседании Совета министров обороны стран-участниц СНГ в среду. Также он добавил, что представители западной элиты всему способами потворствуют временному правительству Украины в "повсеместном насаждении нацизма". По его словам, в таких условиях Россия благодарна проявленной странами СНГ солидарности в в противостоянии героизации нацизма и фальсификации истории.

https://1prime.ru/20240625/pentagon-849492123.html

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