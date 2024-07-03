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В США назвали неожиданного врага Украины
В США назвали неожиданного врага Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ
В США назвали неожиданного врага Украины
Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:41+0300
2024-07-03T15:41+0300
2024-07-03T15:41+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс."Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — отметил он.По словам Сакса, громкие заявления о возможном вступлении Украины в НАТО являются всего лишь иллюзией, созданной не ради Украины, а ради агрессивной внешнеполитической стратегии США.Следующий саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, обещает быть "самым амбициозным" с конца холодной войны. Однако, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что украинское присоединение к альянсу не ожидается, хотя он призвал союзников рассмотреть этот вопрос в первостепенном порядке.
https://1prime.ru/20240701/ukraina-849620020.html
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сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
В США назвали неожиданного врага Украины
Американский экономист Сакс назвал США худшим врагом Украины
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ.
Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom
экономист Джеффри Сакс.
"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — отметил он.
По словам Сакса, громкие заявления о возможном вступлении Украины в НАТО являются всего лишь иллюзией, созданной не ради Украины, а ради агрессивной внешнеполитической стратегии США.
Следующий саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, обещает быть "самым амбициозным" с конца холодной войны. Однако, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что украинское присоединение к альянсу не ожидается, хотя он призвал союзников рассмотреть этот вопрос в первостепенном порядке.
В США предупредили, чем Европе грозит поддержка Украины