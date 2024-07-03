https://1prime.ru/20240703/ukraina-849708154.html

В США назвали неожиданного врага Украины

В США назвали неожиданного врага Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ

В США назвали неожиданного врага Украины

Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T15:41+0300

2024-07-03T15:41+0300

2024-07-03T15:41+0300

спецоперация на украине

сша

украина

https://cdnn.1prime.ru/img/82230/44/822304499_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a8e28cdef1042cfa7618520665b44902.jpg

МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс."Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — отметил он.По словам Сакса, громкие заявления о возможном вступлении Украины в НАТО являются всего лишь иллюзией, созданной не ради Украины, а ради агрессивной внешнеполитической стратегии США.Следующий саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, обещает быть "самым амбициозным" с конца холодной войны. Однако, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что украинское присоединение к альянсу не ожидается, хотя он призвал союзников рассмотреть этот вопрос в первостепенном порядке.

https://1prime.ru/20240701/ukraina-849620020.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина