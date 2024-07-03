Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали неожиданного врага Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849708154.html
В США назвали неожиданного врага Украины
В США назвали неожиданного врага Украины - 03.07.2024, ПРАЙМ
В США назвали неожиданного врага Украины
Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T15:41+0300
2024-07-03T15:41+0300
спецоперация на украине
сша
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/82230/44/822304499_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_a8e28cdef1042cfa7618520665b44902.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс."Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — отметил он.По словам Сакса, громкие заявления о возможном вступлении Украины в НАТО являются всего лишь иллюзией, созданной не ради Украины, а ради агрессивной внешнеполитической стратегии США.Следующий саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, обещает быть "самым амбициозным" с конца холодной войны. Однако, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что украинское присоединение к альянсу не ожидается, хотя он призвал союзников рассмотреть этот вопрос в первостепенном порядке.
https://1prime.ru/20240701/ukraina-849620020.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82230/44/822304499_114:0:1934:1365_1920x0_80_0_0_06eed1d7dde61c24a30b05e9a447bc8f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА
15:41 03.07.2024
 
В США назвали неожиданного врага Украины

Американский экономист Сакс назвал США худшим врагом Украины

© flickr.com / d1mka vetrov*Памятник "Родина-мать" в Киеве
*Памятник Родина-мать в Киеве - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© flickr.com / d1mka vetrov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Соединенные Штаты являются злейшим врагом Украины, заявил в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экономист Джеффри Сакс.
"Потому что США сладкими речами привели Украину к катастрофе. Недавно я уже писал, что мы кормили украинское руководство сказками о том, как они вступят в НАТО и потом будут жить долго и счастливо", — отметил он.
По словам Сакса, громкие заявления о возможном вступлении Украины в НАТО являются всего лишь иллюзией, созданной не ради Украины, а ради агрессивной внешнеполитической стратегии США.
Следующий саммит НАТО, который состоится в июле в Вашингтоне, обещает быть "самым амбициозным" с конца холодной войны. Однако, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг предупредил, что украинское присоединение к альянсу не ожидается, хотя он призвал союзников рассмотреть этот вопрос в первостепенном порядке.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 01.07.2024
В США предупредили, чем Европе грозит поддержка Украины
1 июля, 08:06
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала