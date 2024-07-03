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Новый премьер Нидерландов пообещал Киеву военную и политическую поддержку

Новый премьер Нидерландов пообещал Киеву военную и политическую поддержку - 03.07.2024, ПРАЙМ

Новый премьер Нидерландов пообещал Киеву военную и политическую поддержку

Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, заявил новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T16:16+0300

2024-07-03T16:16+0300

2024-07-03T16:16+0300

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ГААГА, 3 июл — ПРАЙМ. Украина может рассчитывать на финансовую, военную и политическую поддержку его страны, заявил новый премьер-министр Нидерландов Дик Схоф. "Украина может продолжать рассчитывать на поддержку Нидерландов: финансовую, военную и политическую", — сказал Схоф.Новый кабинет министров Нидерландов во главе с премьер-министром Диком Схофом во вторник принес присягу королю страны Виллему-Александру и официально приступил к исполнению своих обязанностей. Министр обороны Нидерландов Рубен Брекелманс сразу после вступления в должность призвал к продолжению помощи Украине и укреплению вооруженных сил своей страны. Бывшая глава минобороны Нидерландов заявила, что власти выдали разрешение на экспорт на Украину 24 истребителей F-16. Посол России в Нидерландах Владимир Тарабрин сказал, что Москва расценивает это разрешение как движение Гааги в сторону эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Ответственность за последствия он возложил на западные страны.Ранее бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте утверждал, что страна будет продолжать оказывать военную помощь Украине, и это не изменится с приходом нового правительства.В конце апреля правительство Нидерландов приняло решение выделить дополнительные 4,4 миллиарда евро на помощь Украине на период с 2024 по 2026 год. Общая сумма военной помощи, предоставленной Нидерландами Украине на данный момент, составляет более 3 миллиардов евро.В министерстве обороны Нидерландов ранее сообщали, что первую партию истребителей F-16 поставят на Украину после лета.

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