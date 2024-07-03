Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240703/ukraina-849718061.html
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине
Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:25+0300
2024-07-03T17:25+0300
политика
германия
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83556/61/835566188_0:136:2707:1659_1920x0_80_0_0_51f1114e0d3311b9c4512f3324934f00.jpg
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц."На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", — отметил немецкий лидер.Шольц также назвал предложения президента России Владимира Путина "циничными", так как они предусматривают отчуждение новых территорий.Ранее в июне Владимир Путин предложил новый план урегулирования конфликта в Украине, включающий признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
https://1prime.ru/20240703/sms-849698023.html
германия
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83556/61/835566188_156:0:2551:1796_1920x0_80_0_0_9776ec8fa64958a7515ed075f75b059e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
германия, украина
Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
17:25 03.07.2024
 
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине

Шольц: ФРГ не поддержит прекращение огня, подразумевающее капитуляцию Украины

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц.
"На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", — отметил немецкий лидер.
Шольц также назвал предложения президента России Владимира Путина "циничными", так как они предусматривают отчуждение новых территорий.
Ранее в июне Владимир Путин предложил новый план урегулирования конфликта в Украине, включающий признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2024
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс
13:54
 
ПолитикаГЕРМАНИЯУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала