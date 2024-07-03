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Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине

Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ

Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине

Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц. | 03.07.2024, ПРАЙМ

2024-07-03T17:25+0300

2024-07-03T17:25+0300

2024-07-03T17:25+0300

политика

германия

украина

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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц."На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", — отметил немецкий лидер.Шольц также назвал предложения президента России Владимира Путина "циничными", так как они предусматривают отчуждение новых территорий.Ранее в июне Владимир Путин предложил новый план урегулирования конфликта в Украине, включающий признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.

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германия, украина