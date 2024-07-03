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Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине - 03.07.2024, ПРАЙМ
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине
Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц. | 03.07.2024, ПРАЙМ
2024-07-03T17:25+0300
2024-07-03T17:25+0300
2024-07-03T17:25+0300
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МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц."На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", — отметил немецкий лидер.Шольц также назвал предложения президента России Владимира Путина "циничными", так как они предусматривают отчуждение новых территорий.Ранее в июне Владимир Путин предложил новый план урегулирования конфликта в Украине, включающий признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
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Политика, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА
Шольц раскрыл, в каком случае ФРГ не поддержит прекращение огня на Украине
Шольц: ФРГ не поддержит прекращение огня, подразумевающее капитуляцию Украины
МОСКВА, 3 июл - ПРАЙМ. Берлин не поддержит план прекращения огня, который предполагает капитуляцию Украины. Таким мнением поделился канцлер Германии Олаф Шольц.
"На мой взгляд, Германия никогда не сможет поддержать план по прекращению огня, который подразумевает капитуляцию Украины", — отметил немецкий лидер.
Шольц также назвал предложения президента России Владимира Путина "циничными", так как они предусматривают отчуждение новых территорий.
Ранее в июне Владимир Путин предложил новый план урегулирования конфликта в Украине, включающий признание статуса Крыма, Донецкой и Луганской Народной Республик, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, а также отказ Киева от вступления в НАТО.
Шольц признался, что каждый день отправляет Макрону утешительные смс